Čtvrtstoletí vzdělávání ve Svatém Janu

Vydání: 2021/5 Vakcína ať je i pro chudé, 26.1.2021, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Budova Svatojánské koleje – Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou dočasně ztichla.





Kostel a budova někdejšího benediktinského kláštera, kde dnes sídlí Svatojánská kolej. Snímek autor



Po 25 letech existence, což měla tato církevní škola oslavit v tomto školním roce, ustal ruch studentů v učebnách i v jejich ubytovně. Nikoli definitivně, nýbrž kvůli pandemii. „Ač se to na první pohled nezdá, škola funguje všem okolnostem navzdory na plné obrátky. A formace ani příprava budoucích pedagogů na náročné povolání mezi malými dětmi tu rozhodně nekončí,“ vítá nás ředitelka školy, sestra Martina Štěpinová. Budova školy i učebny jsou sice zavřené, ale přednášky běží dál podobně jako na jiných školách: online. „U nás se konají ve třech virtuálních místnostech. Přednášející učitelé i studenti se už naučili, kdy se kam přihlašovat, do které místnosti pomyslně vstoupit. Na dálku učíme dokonce i hru na klavír,“ nastiňuje současnou podobu studia zdejší pedagožka Noemi Bravená.



Na Svatojánské koleji se distanční výuku podařilo zavést velmi rychle už na jaře. „Ve chvíli, kdy začala koronavirová krize, jsem se podívala, jak pandemie probíhá v Číně i jinde ve světě. Bylo mi jasné, že tohle jen tak brzo neskončí. Do týdne jsme tak měli nakoupeno potřebné technické vybavení a během čtrnácti dnů začala naše online výuka. Zapojili se všichni učitelé. Ač nám to ze začátku dalo opravdu hodně zabrat, dnes je to pohoda a musím říct, že se mi učí ve virtuálním prostoru skoro lépe než normálně,“ usmívá se sestra Martina Štěpinová.



Tunel pro netopýry



Barokní budova školy však není liduprázdná. Běžný školní provoz tu vystřídali stavebníci a úklidové čety. „Díky pandemii máme jedinečnou možnost provést zásadní úpravy, které bychom nestačili za provozu ani během prázdnin,“ vysvětluje sestra Martina. Truhláři nosí po schodech nahoru nové i repasované fošny na podlahy a vynášejí ty staré, k jejichž zkáze přispěl nadužívaný lyzol z doby, kdy budova sloužila jako komunistický lágr. Generálním úklidem procházejí učebny i ubytování studentů, důkladným čištěním mezi jiným jejich lůžkoviny.



„Díky grantům Středočeského kraje získá novou podobu také naše aula a knihovna, kde právě probíhá rekonstrukce,“ líčí stavební a restaurátorské práce správce budovy Michal Šedivý a prozrazuje, že jeskyni sv. Ivana, která se nachází v podzemí pod podlahou knihovny, a půdní prostory někdejšího kláštera nad ní spojuje nově tzv. netopýří tunel. „Škola má ve studijním programu mj. environmentální výchovu, a tak jí logicky leží na srdci i ochrana místní přírody. Zimuje u nás velká kolonie těchto létajících savců, a tak jsme po žádosti a poradě ochranářů propojili podzemí s naší půdou. Stavaři se nestačili divit, prý nikdy nic takového nebudovali,“ podotýká správce.



Školu před čtvrtstoletím založili manželé Fellnerovi, jejím zřizovatelem je pražské arcibiskupství. Nachází se v budově bývalého benediktinského kláštera. Historie místa sahá až ke kořenům české státnosti, s nimiž je spojeno postavou místního poustevníka sv. Ivana, jenž odsud podle legendy docházel na Tetín za sv. Ludmilou. „Každoročně tam se studenty putujeme, abychom si to připomínali,“ zdůrazňuje sestra Martina.



Lágr, StB a pak církevní škola



Navzdory křesťanské minulosti Svatého Jana pod Skalou zde totalitní režim v 50. letech shromažďoval nepohodlné osoby ke komunistické převýchově a nuceným pracím v okolních lomech. Později tu dokonce školil příslušníky a velitele Státní bezpečnosti.



Ve výročním 25. roce existence církevní školy směřuje všechen ruch naopak k obnově nového poslání budovy: k formaci a výchově nových učitelů, aby nejmenší děti vedli ke svobodnému růstu. „Připravujeme pedagogy do mateřských škol v duchu křesťanské tradice i vzdělávání. V naší škole pamatujeme, že se každý člověk nejvíce utváří mezi třetím a pátým rokem svého života. A co se v této době nepodaří, už se jen těžko mění. Proto všechny zájemce o toto krásné povolání zveme ke studiu u nás. Čas podávání přihlášek se blíží,“ vzkazuje ředitelka školy Martina Štěpinová.



