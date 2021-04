Církevní ZŠ se stěhuje do většího

Také církevní školy se v těchto týdnech připravují na zápisy do prvních tříd. Ve Valašském Meziříčí mají vedle toho větší úkol: opravit novou školní budovu a rovněž uhradit poslední splátku za její nákup.





Nová budova poslouží církevní škole i řadě farních aktivit. Vizualizace z archivu farnosti Valašské Meziříčí



„Jestli je to Boží dílo, věřte, že peníze budou ten nejmenší problém,“ prohlásil při jednání ekonomické farní rady ve Valašském Meziříčí její člen Evžen Hlavica před dvěma roky. Rozťal tak diskuse o omezených prostorách městské budovy, kde již od roku 1994 funguje církevní základní škola Salvátor. V současnosti ji navštěvuje kolem 170 žáků, objekt však nedovoluje další růst a žáky, učitele i rodiče v něm už dlouho trápily i další, technické problémy.



Lékem na tyto starosti se ukázala být nová budova. „Všechny snahy, aby nám město vyšlo vstříc a našlo pro naši školu adekvátní prostory, byly marné. Farnost se proto nakonec pustila do něčeho, co se zpočátku zdálo být téměř nemožné: se souhlasem arcibiskupství zakoupila za 9 milionů Kč v centru města budovu středního odborného učiliště, která byla už delší dobu bez využití a vlastnil ji Zlínský kraj,“ přibližuje Michal Perutka, člen farní pastorační rady.



Zásluhu na zdárném pokračování díla mají podle něj mimo jiné jednota, nadšení a snaha velkého množství farníků: „Zřídili jsme spolek ‚Šance pro naše děti‘, který pomáhá v převodu nemovitosti a v jejích opravách i v získávání finančních prostředků. Někteří farníci se rozhodli ručit vlastním majetkem za úvěr na opravy, na dobrovolnické bázi pochopitelně probíhají vyklízecí práce. Farnost to všechno fantasticky sbližuje.“



V budově díky tomu během posledního roku vznikly prostory pro dětskou skupinu Rybičky, což je předškolní zařízení zdejší farnosti a zároveň líheň budoucích žáků základní školy. „Vedle toho má budova sloužit k farním setkáním a také se bude pronajímat externím subjektům. Primárně v ní pak najde sídlo základní škola Salvátor,“ jmenuje Perutka.



Momentálně podle něj zbývá zaplatit poslední splátku kraji za nákup budovy a začít s opravami, aby se škola mohla otevřít od příštího školního roku. „Jako členové spolku ‚Šance pro naše děti‘ budeme proto vděční za jakýkoli finanční příspěvek všem, kdo naše město znají nebo s ním mají spojitost, anebo těm, kdo by chtěli naše dílo podpořit,“ dodává.



Podle valašskomeziříčského faráře P. Pavla Stefana znamená církevní škola pro farnost i město opravdové požehnání: „Máme díky ní kontakt s dětmi, můžeme je vzdělávat a formovat. Novou budovou farnost získá nejen nové prostory pro školu a školku, nýbrž i vhodné místo pro svou pastorační činnost – přednášky, katecheze, bohoslužby nebo schůzky.“



