Církevní školu absolvoval i šampion

Vydání: 2022/42 Synoda jako zralý plod koncilu, 11.10.2022, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Dvacet let už působí v Českých Budějovicích Církevní základní škola (CZŠ) Rudolfovská. Oslavy výročí se konaly v úterý 4. října v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí.



Oslavy výročí začaly mší svatou, kterou celebroval biskup Vlastimil Kročil. Snímek archiv CZŠ



Slavnost začala děkovnou mší svatou, kterou celebroval biskup Vlastimil Kročil. Po bohoslužbě se v prostorách křížové chodby uskutečnila vernisáž výtvarných prací žáků školy, jejíž součástí byl přednes hudebních děl starých mistrů v podání žáků devátých tříd. Symbolicky na dvaceti panelech – za každý rok existence školy jeden – zde budou do konce října vystaveny obrazy žáků znázorňující život školy.



Důležitou roli církevního školství v českém vzdělávacím systému vyzdvihl generální vikář Mons. David Henzl. Všem zaměstnancům školy poděkoval Martin Maršík, ředitel Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumanna, pod které CZŠ spadá.



Škola zaznamenala za dvacetiletou existenci velký rozvoj. „Z původních 288 žáků jich máme nyní 500,“ uvedl Jan Schreib, pověřený vedením školy a dodal, že jejich vzděláním se zabývá 50 pedagogických pracovníků. Žáci dosahují předních umístění v různých olympiádách a soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí. „Naše škola je známá i tím, že se od svého založení věnujeme vzdělávání žáků s různými handicapy, které integrujeme do běžných tříd. Ti se učí podle individuálních vzdělávacích plánů. V letošním školním roce máme takových dětí čtyřicet,“ přiblížil.



K nejznámějším absolventům tak patří plavec Arnošt Petráček, který z paralympijských her v Rio de Janeiru 2016 přivezl zlatou medaili a loni z Tokia stříbrnou. „Na zdejší škole mi vycházeli maximálně vstříc,“ vzpomínal šampion na školu, kam přešel ze ZŠ v budějovické Arpidě a v Dubném. „Zdejší sedmá až devátá třída byla fajn, vycházeli jsme spolu dobře. Asistentku mi dělala mamka a přepisovala mi poznámky, i když jsem měl i tady kamarády, kteří mi pomáhali. Studium mezi zdravými dětmi beru jednoznačně jako výhodu, která mě do života hodně naučila,“ zdůraznil plavec.



Etika i robotika



Budova školy v Rudolfovské ulici prošla za poslední roky rozsáhlou rekonstrukcí. Nově zde vybudovali odborné učebny a škola disponuje moderním technickým vybavením. Vedle důrazu na křesťansko-etické zásady a pravidelnou charitativní činnost se CZŠ v duchu současného vzdělávání nově zaměřuje na výuku robotiky a informačních technologií. V plánu tu mají vybudovat také zelené střechy a klást důraz na ekologická témata. „Velký zájem o vzdělávání na naší škole nás velmi těší, ale zároveň i zavazuje, abychom dále vytvářeli dětem co nejpříznivější podmínky pro jejich základní vzdělávání,“ uzavřel Jan Schreib.



RADEK GÁLIS









