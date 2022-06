Církevní škola oslavila třicetiny

Vydání: 2022/25 Papežská audience pro premiéra Fialu, 14.6.2022, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

V sobotu 11. června slavila Církevní škola v Borohrádku 30 let od svého založení.



Žáci a zaměstnanci školy zazpívali s Michalem Horákem, Českým slavíkem v kategorii Objev roku, píseň Plány jdou. Snímek Martin Tobiška



Zřizovatelem školy je královéhradecké biskupství, které školu založilo v roce 1992. „Nyní máme kolem 60 žáků v pěti třídách prvního stupně. Ve třídách je průměrně 12 dětí, tento limit nám dává možnost individuálního přístupu k integrovaným i nadaným dětem. Ve výuce klademe důraz na tradiční strukturu a množství znalostí, poskytuje však i dostatečný prostor pro alternativu a nadstandard,“ popsala školu její ředitelka Jitka Kadrmasová a přítomným, mezi nimiž byl i senátor Jan Grulich či starosta Borohrádku Martin Moravec, přiblížila i další aktivity: děti se rády zapojují do dění ve městě i do celostátních charitativních projektů, ať již jde o městské oslavy, Adopci na dálku, Tříkrálovou sbírku nebo podporu misijní činnosti. „Je nás málo a máme spoustu času, chuti a energie. Jsme společenství, jsme rodina, jsme parta, jsme škola. Snažíme se pomocí efektivních nástrojů a metod vychovat z našich žáků osobnosti s názorem, které se nebojí projevit a říct to, co si myslí. Bytosti, které umí diskutovat, jsou empatické, respektují ostatní a umí pracovat v týmu. Cílíme na to, aby se naše děti během příštích 5–10 let dokázaly zapojit do života ve svém okolí, byly v životě úspěšné, zodpovědné a šťastné,“ popsala cíle školy ředitelka.



Sobotní oslavu obohatila přítomnost diecézního biskupa Jana Vokála, který sloužil v borohrádském kostele sv. Michala archanděla bohoslužbu za všechny, kteří byli a jsou s místní církevní školou spojeni. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny, sport či malování. Ti starší si zase mohli vyzkoušet programování školních robotů nebo se vyfotit ve fotokoutku a odnést si tak památku domů.



PAVEL J. SRŠEŇ









Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články