Chrám svaté Ludmily bude bazilikou

Vydání: 2022/34 Festival plný radosti z víry, 16.8.2022, Autor: Tomáš Kutil

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Chrám svaté Ludmily na náměstí Míru se stane basilikou minor, o udělení tohoto titulu rozhodl papež. V arcidiecézi tak bude už šest takových chrámů, v celém Česku šestnáct.



Kostel sv. Ludmily je dominantou náměstí Míru. Snímek Jana Podhorská



„Je to úžasná a radostná událost! Povýšení chrámu na baziliku minor není jen snahou ocenit toto mimořádné svatoludmilské místo, ale také touhou po větším přiblížení věřících k Pánu Bohu a milostem, které toto privilegium umožňuje. Je to další niterné bohatství pro všechny lidi dobré vůle,“ uvádí tamní farář P. Jakub Karel Berka OPraem. Kostel je vyhledávaným poutním místem k uctění sv. Ludmily. „Přichází řada pravoslavných a řeckokatolíků i mnohých cizinců. Díky umístění v této rušné lokalitě je velká frekvence zpovědi a vždy je věnována maximální pozornost této svátosti,“ doplňuje. Vinohradský kostel je největším a nejreprezentativnějším chrámem, který je této první české světici a mučednici v České republice zasvěcen. Je to i největší kostel věnovaný svaté Ludmile na světě. Termín jeho promulgace (slavnostního oznámení) bazilikou minor je zatím v jednání, pravděpodobně se tak stane na svátek sv. Ludmily – 16. září.



Basilica minor (česky menší bazilika) je od 18. století zvláštní čestný titul, který určitým významným kostelům propůjčuje papež. Propůjčení titulu basilica minor má za cíl posílit vazby jednotlivých kostelů s římským biskupem a zároveň má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro okolí. V pražské arcidiecézi má tento titul bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami a v Praze bazilika sv. Jakuba Staršího na Starém Městě, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, bazilika sv. Markéty v Břevnově a bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.



