Charita přiveze nákup i povzbudí

Vydání: 2020/45 Na Bílé hoře je kříž smíření, 3.11.2020, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Starším lidem, kteří zůstávají v současné době pandemie sami doma, pomáhají s nákupy různé charitativní organizace. Stranou nezůstává ani Diecézní charita České Budějovice.



Pedagogický pracovník Farní charity Jindřichův Hradec Petr Švepeš nyní i vozí nákupy klientům. Snímek archiv farní charity



Například Farní charita Jindřichův Hradec nabízí seniorům v okolí od konce října nákup základních potravin a drogerie nebo vyzvednutí léků.



„Naše služba je určena osamoceným seniorům a poskytujeme ji zdarma, takže lidé zaplatí jen za nákup požadovaného zboží,“ říká sociální pracovnice FCH Jitka Smrčková. Pro nákup do tisíce korun si lidé mohou poslat jednou týdně. Senior zavolá ve všední den od 8 do 15 hodin na telefonní číslo 731 402 982 požadovaný seznam a zaměstnanci mu položky další den doručí.



„Tu službu jsme praktikovali již na jaře v první vlně pandemie,“ pokračuje Jitka Smrčková. „Nákupy, zejména potravin, jsme vozili zhruba dvakrát týdně do obcí v okolí Jindřichova Hradce. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme se rozhodli službu obnovit i teď na podzim. Služby využívali lidé například ve Studnici nebo ve Valtínově, kde si senioři nejčastěji objednávají pečivo, sýry, jogurty a salámy nebo různé druhy ovoce a zeleniny,“ doplňuje Jitka Smrčková.



Pomoc nabízí též Oblastní charita Sušice. Na její sociální pracovnice se mohou obrátit lidé z okolí, kteří potřebují zajistit dovážku oběda, nákup potravin, drogerie či ochranných pomůcek. Charita nabízí i psychickou podporu. „Někdy je pro člověka největší pomoc si popovídat – zvláště v dnešní době, kdy jsou lidé hodně uzavřeni doma, bez kontaktu s ostatními a pod tlakem tíhy mnoha informací z médií,“ zmiňují sociální pracovnice a nabádají lidi, kteří potřebují poradit nebo si popovídat, aby je neváhali kontaktovat na e-mailu: poradna@susice.charita.cz či ve všední den od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 605 200 330.



RADEK GÁLIS

