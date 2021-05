Česko-německá výstava gotiky je prodloužená

Vydání: 2021/19 Májová i se svatým Josefem, 4.5.2021, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Galerie a muzea se pomalu otvírají, ale některé expozice zachovají také virtuální verze.



Zrestaurovaná Madona z Krupky. Snímek archiv krajského úřadu



Výstava „Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku“ pořádaná Ústeckým krajem ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově bude přístupná až do 29. května. Původně měla skončit v polovině dubna, ale kvůli pandemii by zůstaly dveře muzea pro milovníky umění zavřené. Ze stejného důvodu také vznikla virtuální 3D verze výstavy, která je dostupná na stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) a muzea v Chomutově (www.muzeumchomutov.cz).



Česko-saská spolupráce



Expozice je završením příhraničního česko-saského projektu. „Na výstavě představujeme výsledky projektu na české straně a spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vysokou školou výtvarných umění Drážďany,“ uvedla kurátorka Jitka Šrejberová. „Klíčových je pět uměleckých děl ze sbírek Ústeckého kraje restaurovaných v rámci tohoto projektu.



Ústředním symbolem vzájemné česko-německé spolupráce se stala socha sv. Anny Samotřetí ze sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě, kterou restaurovala právě Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech. Mezi stěžejní díla patří také Votivní deska mostecká a Trůnící Madona z mostecké sbírky, retábl se sv. Barborou z chomutovské sbírky a dále Madona z Krupky z teplického muzea,“ dodala historička umění.



Díla ze svých sbírek do Chomutova zapůjčila i řada dalších muzeí či institucí včetně Biskupství litoměřického a Arcibiskupství pražského.



Olomoucké muzeum v Litoměřicích



Trojrozměrné on-line verze se dočkala také expozice Arcidiecézního muzea Olomouc, které bylo hostem v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Výstavu se ale nepodařilo zpřístupnit, lze si ji tedy prohlédnout alespoň virtuálně na webu www.sgvu. cz.



