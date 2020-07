Brigádníci pomáhají zpřístupnit fresky

Před lety byly v podzemním prostoru dnešní broumovské fary objeveny nástěnné malby s námětem posledního soudu, jejichž vznik se odhaduje na 14. století. Nyní se broumovská farnost rozhodla fresku ukázat lidem.



Vzniku výstavního prostoru broumovské fary pomáhá projekt Summer Job, při kterém mladí lidé týden bezplatně pracují pro dobrou věc. Tentokrát svůj čas a energii věnovali Broumovu. Snímek Jiří Špreňar



„Středověké nástěnné malby na čelní straně prostoru, který v minulosti sloužil jako kostnice, jsou rozčleněny do tří pásů. Z výtvarného hlediska jsou broumovské nástěnné malby vynikající ukázkou kresebného stylu. Nejsou dílem jednoho umělce, ale celé dílny. Svým významem zdaleka přesahují hranice regionu a patří k tomu nejhodnotnějšímu, co bylo v první půlce 14. století vytvořeno. Jsou skvělou ukázkou kvality výtvarných děl na počátku vlády Lucemburků v Čechách,“ řekl k uměleckému dílu kunsthistorik Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.



Objevená freska je nyní již restaurovaná a lze na ní vidět zobrazení ďáblů na ramenou panen z podobenství 25. kapitoly Matoušova evangelia. „O fresce se vědělo již v 60. letech. Někdejší dům zvoníka sloužil jako fara jen několik roků a tehdejší farář hledal místo, kde by si zaparkoval svého trabanta. Zvolil pro to prostor kostnice. Když ale začali vyvážet kosti, zjistili, že na stěnách jsou fresky. V 70. letech pak proběhly průzkumy malby. Následně byl prostor zarovnán dřívím na otop. Když se zde ale objevil profesor Royt a malby odborně popsal, řekli jsme si, že stojí za zrestaurování a zpřístupnění veřejnosti,“ přiblížil dění kolem nalezených fresek broumovský děkan P. Martin Lanži.



V současné době probíhá úprava vstupního prostoru. Farnost se třikrát pokoušela získat dotační peníze, ale do žádného dotačního programu se stavební úpravy nepodařilo zařadit. Proto nyní vše financují ze svých zdrojů a stavební úpravy se omezily (oproti zpracovanému projektu) jen na to nejnutnější. „I díky mladým dobrovolníkům z projektu Summer Job upravujeme jen samotný vstup. Stávající vrata odstraníme a místo nich bude celé vstupní čelo osazeno sklem. Fresky uvnitř nasvítíme, takže se zájemci o jejich zhlédnutí konečně dočkají. Pokud by chtěl někdo naše úsilí finančně podpořit, najde podrobnosti na webu broumovské farnosti,“ dodal P. Lanži.

Obnovené a zpřístupněné středověké malby budou k vidění od poloviny srpna.



PAVEL J. SRŠEŇ

