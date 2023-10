Biskup předal vyznamenání papeže

Vydání: 2023/40 Vladař, ale hlavně křesťan, 3.10.2023, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Třicet čtyři let kněžské služby oslavil spolu s Mons. Josefem Zouharem brněnský biskup Pavel Konzbul minulou neděli v hodonínském kostele sv. Vavřince při děkovné bohoslužbě.



Hodonínský děkan převzal z rukou biskupa čestný kříž Pro Ecclesia et Pontifice. Snímek Filip Fojtík



Při příležitosti jeho 80. narozenin a 55. výročí kněžského svěcení předal biskup jubilantovi čestný kříž papeže Františka Pro Ecclesia et Pontifice. Hodonínský děkan se tak stal historicky prvním držitelem tohoto vyznamenání v brněnské diecézi.



„Otec Josef Zouhar vyniká věrností a obětavostí v kněžské službě nejen v pastorační práci faráře a děkana, ale také v diecézní Charitě. Velmi cenný byl jeho přínos i coby člena kněžské rady a sboru poradců,“ připomíná biskup Konzbul.



Jubilant začal v Hodoníně sloužit v srpnu roku 1989. „Kostel a faru nikdo bezmála půlstoletí neudržoval, proto jsem se hned pustil do práce. Začínal jsem opravou elektřiny na faře, která byla v havarijním stavu,“ vzpomíná na své začátky v Hodoníně P. Zouhar.



Chrám bylo nutné staticky zajistit, postupně získal novou střechu, věž, fasádu, dlažbu, výmalbu, elektroinstalaci, ozvučení i topení. Kompletně se opravila také fara a ve dvoře bylo postavené už devět let po revoluci nové pastorační centrum. „Náš pan děkan má talent pro devatero řemesel. Zapojoval se do všech oprav v montérkách. Svěřený církevní majetek má v perfektním pořádku jako málokdo,“ připomíná Libuše Tesaříková, technička stavebních investic hodonínského děkanátu.



Působení P. Zouhara mapuje na deseti panelech výstava fotografií, kterou připravili z historických snímků farníci. K vidění bude v kostele do konce roku. „Když se dívám na ty snímky, tak si uvědomuji, kolik se toho podařilo udělat,“ říká kněz, který 8. října oslaví 80. narozeniny.



Na pozici děkana od listopadu nastoupí dosavadní farář brněnské farnosti na Petrově P. Tomáš Koumal. P. Josef Zouhar v Hodoníně zůstává sloužit jako výpomocný duchovní.



LENKA FOJTÍKOVÁ





