Beatles i cimbál na přehlídce v Odrách

Vydání: 2022/14 Papež svěřil svět pod ochranu Marie, 29.3.2022, Autor: Ondřej Elbel

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Talentovaní studenti devíti církevních škol se předvedli na tradiční přehlídce v Odrách.



„Lásko, milá lásko, kde ťa lidé berú,“ zpívala mimo jiné cimbálová muzika z Cyrilometodějské střední školy. Snímek Michal Lakomý



Před oderským kostelem bylo ve středu 23. března kolem osmé ráno pořádně rušno. 28. ročník Přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti právě vstoupil do svého druhého dne a u kostelních dveří přibývalo hloučků studentů. Někteří měli svá vystoupení za sebou a přišli se už jen dívat, o jiné se teprve pokoušela nervozita a tréma. Ještě před vystoupením ale účastníci dorazili na bohoslužbu, na kterou už od sedmé trénovaly uvnitř kostela spojené sbory oderské církevní školy a brněnského Cyrilometodějského gymnázia.



Biskup Martin David při mši poděkoval studentům i pedagogům za nasazení do pomoci Ukrajině. „Věříme, že v základech světa je vepsáno dobro, ne zlo! Pokud pomáháme i v této nesnadné situaci, tak se pod to podepisujeme. Nikoliv zlo, ale dobro je o krok napřed, a to každý rok potvrzují Velikonoce.“



Domácí studenti při přehlídce pomáhají na všech frontách: někdo moderuje, jiný hlídá šatnu. „Na internátu jsme dokonce pekli občerstvení,“ popisuje jeden z nich, Ondřej Jakubec. Ten se během přehlídky dostal na pódium hned dvakrát: „Nejdřív jsme zpívali s naším školním sborem Datio a pak jsem hrál v kapele Crazy Daisy,“ podotýká mladík, jehož repertoár ten den dosáhl od ukrajinské lidové Hej sokoli až k Here Comes the Sun od skupiny Beatles.



Kvůli doznívající pandemické vlně dostaly pozvánku na tradičně celostátní přehlídku pouze moravské školy. To ale neovlivnilo pestrou skladbu programu: brněnskou cimbálovku střídala recitace, zahrály studentské kapely a předvedli se i historičtí šermíři z Kroměříže. Sálem Dělnického domu se pravidelně nesly salvy potlesku, v případě úspěchu oderských studentů možná ještě hlasitějšího. Krom vrstevníků v publiku vše sledovali i odborní lektoři. Jana Vozáriková poskytovala zpětnou vazbu k recitaci, divadelní tvorbě nebo tanci a dojem na ni udělala třeba divadelní hra Stojandrama studentů z Velehradu. „Pojali to v plné parádě. Dostali jsme dokonce divadelní programy. Moc nás těší, že to je opravdu odvážná autorská věc. Vznikala bez dospělého vedení a cítíme z toho mladistvou radost z tvorby,“ hodnotí inscenaci o arcibiskupovi Cyrilu Stojanovi herečka Jana Vozáriková.



