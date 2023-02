Arcibiskupství pomůže rozšířit školu

Vydání: 2023/6 V Praze začala evropská synoda, 7.2.2023, Autor: Jiří Prinz

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Nový pavilon pro žáky prvních tříd začíná tento týden stavět Základní škola sv. Štěpána v centru Prahy. Svou zásluhu na vzniku bezbariérového objektu má i pražské arcibiskupství: škole totiž k výstavbě pavilonu poskytlo svůj pozemek.



Vizualizace nového pavilonu ZŠ sv. štěpána. Repro KT



„Arcibiskupství zřizuje celou řadu škol a z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké sehnat vhodnou budovu či pozemek pro školní potřeby. Mají řadu specifik a je jich velký nedostatek, proto je to palčivé téma, které netrápí pouze nás. Z tohoto důvodu a vzhledem k naší všeobecné podpoře školství jsme rádi dlouhodobě zapůjčili náš pozemek pro výstavbu nových tříd ZŠ sv. Štěpána,“ vysvětluje generální vikář Arcibiskupství pražského Mons. Jan Balík.



Gesta arcibiskupství si cení i městská část Praha 2, v níž se škola nachází. „V rozšiřování kapacit škol jsme velmi limitováni. Většina budov se totiž nachází v historických zástavbách a vztahuje se na ně památková ochrana. O to víc si vážím vstřícnosti Arcibiskupství pražského, díky kterému můžeme celý projekt realizovat,“ reaguje místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.



Nový pavilon bude podle něj zbudován převážně z přírodních materiálů. Vzniknou v něm dvě plnohodnotné učebny pro prvňáčky, chybět nebude ani zázemí pro žáky i učitele: kabinet, šatny a toalety. „Použité materiály a technologie pomohou v letním období zamezit nadměrnému přehřívání budovy, v zimě budou působit jako tepelná izolace. Projekt nabídne názorné vzdělávání dětí v oblasti ekologie, hospodaření s dešťovou vodou, návratu k přírodě a kořenům,“ říká místostarosta.



Základní škola svatého Štěpána patří mezi nejvyhledávanější pražské školy. Vedle klasické výuky nabízí žákům i bohaté mimoškolní aktivity. Oblibě se těší zejména školní florbalový oddíl nebo šachový kroužek. „Vedle standardní výuky ve škole probíhá i výuka ukrajinských dětí a budova je tak už opravdu na pokraji svých kapacit. Nový pavilon tak zajistí prvňáčkům tolik potřebný klid. Pokud půjde vše podle plánu, noví žáčci zasednou do lavic už na začátku příštího školního roku,“ doplňuje starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.



