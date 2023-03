Arcibiskupství pomáhalo při inauguraci

2023/11 Inaugurace s požehnáním, 14.3.2023

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Inaugurace nového prezidenta Petra Pavla zasáhla minulý týden i arcibiskupský palác, který bezprostředně sousedí s areálem Pražského hradu.



Pohled z arcibiskupství na zaplněné Hradčanské náměstí.Snímek Jana Podhorská



Je čtvrtek 9. března, den inaugurace čtvrtého prezidenta samostatné České republiky. V arcibiskupském paláci je nezvykle živo už od pěti ráno. Štáb České televize, který vysílá živé vstupy ze slavnostního dne, si totiž v jedné z místností arcibiskupství zřídil své stanoviště. Využívá ho zhruba dvacítka televizních pracovníků, kteří podle slov produkční Kristiny Antonínové potřebují arcibiskupský azyl do jedenadvacáté hodiny. „Před palácem máme studio, kam si po celý den zveme nejrůznější hosty, aby nám nástup nového pana prezidenta komentovali. Právě pro ně a moderátory jsme především chtěli dobré zázemí,“ vysvětluje produkční, podle níž takto pohostinnosti arcibiskupství využili např. architekt Josef Pleskot, kancléřka Jana Vohralíková či třeba politoložka Vladimíra Dvořáková.



„Vše probíhá bezproblémově. O poskytnutí zázemí nás požádala nejen Česká televize, ale i televize Nova a Prima, které měly zájem využít pro natáčení balkony v reprezentačních prostorách arcibiskupství. Dále se na nás obrátila Česká tisková kancelář s prosbou, zda by jejich fotograf nemohl využít střechy arcibiskupského paláce. Protože nás všechna tato média oslovila s dostatečným předstihem, nebyl problém jim vyhovět a potřebné prostory zajistit,“ říká vedoucí provozního odboru pražského arcibiskupství František Hradil.



Kancelář v sále, kde točil Forman



„Jsem nadšený z toho, že tu dostaneme čaj na zahřátí i malé občerstvení. Ze všeho nejvíc jsem ale fascinován tady těmi prostorami. Takovou kancelář jsem ještě neměl,“ rozhlíží se po rokokovém sále, v němž kdysi Miloš Forman natáčel svého Amadea, fotograf ČTK Josef Vostárek.



Zaměstnance arcibiskupství televizní štáby ani policisté, kteří během dne dohlížejí z paláce na bezpečnost nového prezidenta, nijak neruší. Naopak. Chápou důležitost jejich služby a snaží se jim vyjít vstříc. Jako například Hana Pohořalá ze sekretariátu arcibiskupa: „Uvědomila jsem si, že je venku veliká zima a že mám k dispozici jeden volný teplý svetr. Tak jsem ho nabídla štábu České televize a moc mě potěšilo, když na to jedna paní redaktorka či produkční, nevím, řekla: ,Vy jste tady na nás všichni tak strašně hodní. Pro nás je to neocenitelná pomoc, že tu máme takové zázemí.‘“



JIŘÍ PRINZ, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského







