Arcibiskupství ocenilo církevní školy

Vydání: 2023/39 Na křižovatce civilizací v Marseille, 26.9.2023, Autor: Jiří Prinz

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Zaplněná svatovítská katedrála byla minulou středu svědkem oslav Dne církevního školství, kterou pro žáky a pedagogy církevních škol uspořádalo pražské arcibiskupství.



Arcibiskup Jan Graubner se studenty církevních škol. Snímek autor



Hloučky mladých lidí posedávají na podlaze svatovítského chrámu a na velkoplošných obrazovkách sledují dění u oltáře. Do katedrálních lavic se už nevešly. Na Den církevního školství se do nejvýznamnějšího českého chrámu sjeli žáci, studenti i pedagogové ze čtrnácti církevních škol, které v arcidiecézi církev zřizuje, takže pro všechny prostě místo k sezení nezbylo.



Bohoslužbu celebruje arcibiskup Jan Graubner. Na jejím konci oceňuje pětici osobností, které se významně zasloužily o rozvoj církevního školství. Medaili sv. Ludmily tak získává zakladatelka Křesťanského gymnázia v Praze- -Hostivaři Kamila Müllerová; Jana Stielová, která stála u zrodu Katolické mateřské školy v Berouně; Martin Čech, dlouholetý vedoucí Sekce církevního školství ČBK; učitel náboženství Jakub Brzák a učitelka pečující o postižené žáky Jaromíra Burianová. „Domýšlivě se domnívám, že jsem normální, tedy mě pochvala do církevní žákovské potěšila,“ říká o svém ocenění Martin Čech.



Stovky žáků a jejich učitelů se po bohoslužbě přesouvají na zahradu pražského arcibiskupství, kde akce pokračuje prezentací jednotlivých církevních škol. U stánků, kde školy nabízejí informace o svých vzdělávacích programech, i před stolky s občerstvením se diskutuje. U jednoho z nich lze spatřit pražského arcibiskupa Jana Graubnera, jak debatuje se skupinkou studentů. „Zajímalo mě, jak velký je podíl věřících žáků v církevních školách. Obvykle prý bývají tak tři, čtyři ve třídě,“ dělí se o své poznatky arcibiskup. „Církevní školy jsou perly našeho vzdělávacího systému, místa, kde se spojuje nejen kvalitní výuka, ale také hluboké morální hodnoty a bezpečné prostředí pro děti. Vyzdvihují naši kulturu a připravují mladé generace na budoucnost. Věřím, že církevní školy budou i nadále tímto způsobem zářit v naší společnosti a přinášet kvalitní výchovu a vzdělání,“ uzavírá arcibiskup.



JIŘÍ PRINZ, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského

