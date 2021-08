Absolventi na Velehradě

Vydání: 2021/35 Církev prosí za Afghánistán, 24.8.2021, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Tisíc hodin modliteb, 25 přednášek a přes tři stovky účastníků vytvářejících jedno společenství – tak shrnují pořadatelé další ročník „Absolventského Velehradu“, který se na poutním místě uskutečnil o víkendu.





Kromě organizovaného programu byl i prostor k setkávání. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra



Koronavirová pandemie přitom zapříčinila nejen netradiční termín akce. Zážitky z uplynulého půldruhého roku izolace se podle pořadatelů promítly i do volby tématu „Samota a společenství“ – zdánlivých protikladů, které se však

doplňují.



To ve svém kázání při závěrečné mši zdůraznil také Mons. Tomáš Halík. „Jako křesťané potřebujeme samotu, abychom se uměli vydat i mimo proud toho, co se říká a nosí. Potřebujeme ale také společenství lidí, se kterými sdílíme víru a otevřeně hovoříme o problémech,“ upozornil.



Vedle něj během čtyřdenního programu přednášeli nejen kněží Max Kašparů, Marek Orko Vácha, Karel Satoria nebo obnovitel kostela v Neratově Josef Suchár, ale také zástupci neziskových organizací pomáhajících mezi uprchlíky a na Ukrajině či hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.



„Důraz na to, jak se zapojit ve svém okolí, je pro Absolventský Velehrad tradičně důležitý. Širokou nabídkou přednášek a workshopů jsme se proto snažili účastníkům ukázat nejrůznější oblasti, ve kterých se lze angažovat,“ říká jedna z organizátorek Eliška Horká.



Přesun setkání z května na srpen byl podle ní jen jednou ze změn vynucených protiepidemickými opatřeními. „Byli jsme připraveni podle aktuální situace operativně snižovat kapacitu, program byl bohatší než obvykle, aby se lidé rozdělili do většího množství menších skupin, a velkou část programu jsme také plánovali do venkovních prostor. Naštěstí vyšlo krásné počasí a ani kapacitu jsme nakonec snižovat nemuseli,“ pochvaluje si a dodává: „Setkání tak bylo jiné než minule, ale podle ohlasů účastníků zdá se stejně příjemné a přínosné.“



JIŘÍ GRAČKA

