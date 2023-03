Zvítězily Chasidské příběhy

Vydání: 2023/10 Deset let s Františkem, 7.3.2023, Autor: Jan Paulas

Celkem 92 osobností hlasovalo v letošním jubilejním ročníku literární ankety KT Dobrá kniha, kterou pořádá Katolický týdeník už 25 let.



Teolog Pavel Hošek se svou knihou. Snímek Jana Podhorská



Nejvíc hlasů získal titul Chasidské příběhy od religionisty Pavla Hoška (vydalo ho CDK). Příběhy, které si chasidé vyprávěli o zázračných rabínech a jejich podivuhodných skutcích, inspirovaly v minulosti řadu vynikajících spisovatelů, včetně nositelů Nobelovy ceny. Hošek v knize přibližuje duchovní a historické pozadí těchto příběhů. To, že jeho kniha nakonec v anketě vyhrála, bylo pro něj „milé překvapení“, jak uvedl v rozhovoru pro KT, kde zároveň vysvětluje, kdo to byli chasidé a proč pro ně bylo vyprávění příběhů tak důležité. „Nesou v sobě prastaré poklady židovské moudrosti, a přitom mají ráz hospodských historek a pavlačových anekdot. Veliká duchovní tajemství jsou v nich vyjádřena lidovým jazykem bodrých venkovanů. Niterné rozechvění je v nich prostoupeno dobrosrdečnou ironií, takže nikdy nezabředne do patosu. To mě fascinuje,“ přiznává autor vítězného titulu.



V anketě dále bodovaly dvě knížky Miloše Doležala, román Kateřiny Tučkové Bílá Voda či knižní rozhovor s Markem Orko Váchou. Nejúspěšnějším nakladatelem bylo Karmelitánské nakladatelství, které bylo zastoupeno nejvíce tituly. Kompletní výsledky přinášíme v příloze Dobrá kniha KT.



Jan Paulas

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články