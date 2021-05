Zděšení, které se nedá vypovědět

Vydání: 2021/20 Oslavy sv. Jana Nepomuckého, 11.5.2021

Šest dní po atentátu na papeže Jana Pavla II. v květnu 1981 napsal pro redakci tehdejších Katolických novin „reportážní dopis“ přímo z dějiště, náměstí sv. Petra ve Vatikánu, kardinál František Tomášek. V KN vyšel pod titulkem „Ke zpytování svědomí“.



Papež Jan Pavel II. po operaci na římské poliklinice Agostino Gemelli. Snímek L’Osservatore Romano



Ve středu 13. května odpoledne jsme očekávali před bazilikou sv. Petra na zcela naplněném náměstí v Římě příjezd Svatého otce. Všechno probíhalo v radostném vzrušení. Napětí se stupňovalo. Na věži baziliky odbíjela pátá hodina. To znamená, že očekávaný okamžik se přiblížil. Přítomní propukají v jásot. Svatý otec Jan Pavel II. stoje v otevřeném džípu s obvyklým otcovským úsměvem kyne na všechny strany, žehná, přijímá pozdravy nesčetných vztažených rukou. Právě s úsměvem vrátil do náručí matky dítě, které dostalo od něj zvláštní požehnání.



Vtom se událo něco, jako když z jasné oblohy sjede blesk. Třesklo několik střelných ran, vedle papeže stojící osobní sekretář a komorník zachytil klesajícího Svatého otce, jeho bílá klerika se zbarvila krví. Zděšení přítomných bylo tak velké, že se to prostě nedá vypovědět. Džíp se Svatým otcem nabíral stále větší rychlost k místu na nádvoří, kde – na levé straně baziliky – jsou při audienci vždy sanitní vozy záchranné služby. Svatý otec byl uložen do jednoho z nich a odvezen na polikliniku Agostino Gemelli. Nikdo z přítomných se nestyděl za slzy, bylo slyšet i pláč, ale především modlitby. Ano, právě modlitba vždy a zvláště v těžkých chvílích je největším světlem a sílou.



V 18 hodin byl již Svatý otec na operačním stole. Pro velkou ztrátu krve byly mu dány tři litry krevního plasmatu. Zjistilo se poškození v krajině břišní, rána na pravém rameni a levé ruce. Nebyla však zasažena žádná důležitá životní centra. Operace skončila ve 23 hodiny. Svatý otec byl po operaci uložen na resuscitační oddělení s intenzívní péčí. Přijal svátosti nemocných.



Útočník – vrah 23letý Turek Mehmet Ali Ağca po svém zločinu odhodil zbraň a snažil se uniknout. Byl však policií zajištěn a odveden. Jeho jméno je zaregistrováno mezinárodní policií. Před příletem Svatého otce do Turecka před dvěma roky prohlásil, že zavraždí papeže. Dostal se do vězení za to, že zavraždil šéfredaktora časopisu „Milliet“. Z vězení uprchl a pod falešným jménem zcestoval velkou část Evropy. Mluví anglicky. V Římě se ubytoval teprve před nedávnem v hotelu poblíž Vatikánu. Majitel hotelu sdělil policii mimo jiné, že měl mnoho telefonních hovorů s cizinou. Policie našla u něj větší částku peněz. Poněvadž disponoval velkými finančními prostředky, ačkoliv nebyl výdělečně činný, a měl četné kontakty s cizinou, je patrné, že akce toho druhu jsou záměrně organizovány. Je otřesná skutečnost takových džunglí ještě dnes!



Svatý otec vidí v útočníkovi ubohého, pomýleného člověka. Ve svém nedělním projevu to vyjádřil slovy: „Modlím se za bratra, který mě zranil a kterému jsem již odpustil.“



kardinál FRANTIŠEK TOMÁŠEK (vyšlo v Katolických novinách 24/1981)







