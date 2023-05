Zelenskyj u papeže

Vydání: 2023/20 Zelenskyj u papeže, 16.5.2023, Autor: Filip Breindl

Poprvé od začátku války na Ukrajině se papež setkal s jejím prezidentem Volodymyrem Zelenským.



Papež vítá ukrajinského prezidenta ve Vatikánu.Snímek www.president.gov.ua



Papež si se Zelenským od začátku ruské invaze několikrát telefonoval, na konci dubna také jednal s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem, ale s prezidentem se osobně setkal až nyní, tři roky po jejich poslední schůzce. Zelenskyj přijel do Apoštolského paláce ve Vatikánu ve svém obvyklém oblečení – vojenských kalhotách a tmavé mikině. Papeži věnoval mariánskou ikonu napsanou na neprůstřelné vestě, sám pak dostal sošku s podobou olivové ratolesti, symbolem míru.



„Máme velký zájem angažovat Vatikán do našeho návrhu na mír,“ prohlásil Zelenskyj po asi 40minutovém jednání. Dodal, že papeži poděkoval na pozornost, kterou věnuje situaci v jeho zemi. Zároveň uvedl, že spíše stojí o podporu ukrajinského plánu než o jakoukoliv vatikánskou iniciativu. „Se vší úctou k Jeho svatosti nepotřebujeme zprostředkovatele, potřebujeme spravedlivý mír,“ uvedl v italské televizi RAI.



„Oba se shodli na tom, že je nutné pokračovat v humanitární podpoře,“ řekl po jednání vatikánský mluvčí Matteo Bruni. Papež podle něj zdůraznil potřebu „skutků lidskosti vůči nejzranitelnějším obětem konfliktu“. Při návratu z návštěvy Maďarska na konci dubna František mluvil o pomoci ukrajinským dětem zavlečeným do Ruska z okupovaných území. Podle Zelenského by měl papež v této věci (jde o nejméně 19 tisíc dětí) vyvinout na Rusko tlak. „Navíc jsem požádal o odsouzení ruských zločinů na Ukrajině. Nelze totiž klást na stejnou úroveň oběť a agresora,“ napsal Zelenskyj na Twitteru.



Schůzku s papežem, oznámenou až v den audience, označil za velkou poctu. Ukrajinský prezident cestuje po evropských zemích. V německých Cáchách převzal Mezinárodní cenu Karla Velikého, udělovanou od roku 1950 za mimořádné zásluhy o evropské sjednocení a porozumění. Toto ocenění v roce 2016 obdržel i papež František, před ním také Jan Pavel II. (2004) nebo Václav Havel (1991).



FILIP BREINDL



Sdílet článek na:

Sekce: Články, Zahraniční, Zpravodajství