Větší role žen v církvi

Vydání: 2021/3 Pravoslavní slaví Vánoce, 12.1.2021, Autor: Tereza Zavadilová

Služba lektora a akolyty se rozšiřuje na ženy, rozhodl Svatý otec toto pondělí.





Ilustrační snímek Zbyněk Šišpera/Člověk a Víra

Důležitý dokument, motu proprio Spiritus Domini (v překladu Duch Páně), potvrzuje rozšířenou praxi v řadě diecézí po celém světě. Původně se služby lektora a akolyty (služebníka eucharistie) vyhrazovaly pouze „laickým mužům“, nyní už všem „laikům“, jak vyplývá z úpravy kánonu 230 Kodexu kanonického práva. „Vývoj církevní nauky v posledních letech osvětlil, že určité služby v církvi mají svůj základ ve křtu a všeobecném kněžství obdrženém touto svátostí,“ shrnuje papež teologické důvody v dopise Kongregaci pro nauku víry, která má oblast na starosti.



Papež vychází ze synodálního procesu – zvláště amazonské synody – a navazuje na Druhý vatikánský koncil. „Pociťujeme se stále větší naléhavostí potřebu znovu objevit spoluzodpovědnost všech pokřtěných v církvi, a zejména poslání laiků,“ dodává. Výběr kandidátek a kandidátů lektorské a akolytské služby závisí na místních biskupských konferencích.



Biskup Martin David, zodpovědný za liturgii v rámci ČBK, popisuje situaci u nás: „Zatím byli službami lektora a akolyty, až na výjimky, pověřováni muži směřující ke kněžství. V rozhodnutí Svatého otce vidím ovoce dlouhodobé teologické reflexe služby laiků v církvi. Rozšiřuje možnost pověřovat těmito službami jak ženy, tak muže, kteří ke kněžství nesměřují, ale tyto služby už nyní zodpovědně a dlouhodobě ve společenství církve vykonávají.“



„Obě služby jsou pozůstatkem tzv. nižších svěcení,“ říká Michal Opatrný, trvalý jáhen a proděkan Teologické fakulty v Českých Budějovicích. „Už nebude možné odmítnout ženu, která chce ministrovat. A to je důležité zvlášť v pastoraci dětí. Ministranti nejsou malí kněží – jsou to především křesťané,“ zdůrazňuje. Změnu vítá i vatikanista Christopher Lamb z britského katolického týdeníku The Tablet: „Papežovy reformy se nezakládají jen na (učení) koncilu, ale odrážejí pastorační realitu mnohých farností,“ reaguje na Twitteru s tím, že „reforma podpoří další debaty o jáhenství žen, ač pro ně papež zatím nenašel v církvi shodu“.



