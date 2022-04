Velikonoce ve stínu války

Vydání: 2022/17 Kéž Kaina v nás přemůže Kristův pokoj, 19.4.2022, Autor: Alena Scheinostová

„Navzdory válce se budeme snažit prožít Velikonoce s hlubokou vírou, protože i dnes by nám měly přinést radost, pokoj a posílit naši víru v Kristovo vzkříšení,“ popřál Ukrajincům lvovský arcibiskup Mieczysław Mokrzycki, hlava tamních katolíků latinského obřadu.





Řeckokatoličtí křesťané se na oslavu Vzkříšení teprve připravují. Liturgii Květné neděle prožili uplynulý týden například ve vojenském kostele ve Lvově (na snímku). Snímek ČTK



„Svátek Kristova vzkříšení slavíme ve velmi těžké době, kdy jej zastiňují děsivé obrazy výbuchů, smrti, zprávy o úmrtích a zraněních našich obránců, zvuky sirén. Často se v našich srdcích probouzí strach o sebe, o své blízké, o osudy lidí a nejistota z budoucnosti,“ popsal arcibiskup Mokrzycki a navázal: „Jsme jako učedníci, kteří byli svědky rozsudku smrti, hrozného utrpení a smrti Pána Ježíše a kteří se pak shromáždili za zavřenými dveřmi svého smutku a strachu. A právě tehdy k nim přichází vzkříšený Pán,“ zdůraznil arcibiskup a připomněl Ježíšův pozdrav „Pokoj vám!“.



„Pán je stále mezi námi. Přichází uprostřed našich strachů, slabostí a utrpení. Svěřme mu všechny své radosti i strasti, svou naději i bolest,“ vyzval arcibiskup. Celý velikonoční pozdrav je zveřejněn na webu arcidiecéze rkc.lviv.ua.



Ve své velikonoční homilii ve lvovské katedrále pak podle agentury KAI arcibiskup Mokrzycki rozvinul: „V mnoha částech naší země dnes není žádná velikonoční radost. Ne všude se konala procesí a slavnostní obřady. Ale i přes tyto těžké okolnosti je zmrtvýchvstalý Ježíš všude přítomen a všude jsou slyšet slova sekvence: ‚Se smrtí život utkal se v podivuhodném zápase‘,“ zdůraznil arcibiskup a pokračoval: „V tento svátek Vzkříšení chci připomenout: smrt prohraje. Může působit utrpení, může se spojit s nenávistí, ale nakonec bude poražena, protože smrt není život.“



V úterý 12. dubna katolíky ve Lvově osobně pozdravil papežský almužník kardinál Konrad Krajewski a celebroval tu mši svatou se svěcením olejů. Lvov navštívil v roli zvláštního papežova vyslance od vypuknutí války už potřetí: poprvé zde počátkem března navštívil uprchlíky, na konci měsíce sem pak jako řidič dopravil sanitku – dar papeže Františka. Nyní sem opět přijel sanitkou s vatikánskou registrační značkou, ale tento druhý vůz papež poslal kardiologické nemocnici v ukrajinské metropoli Kyjevě. Kardinál Krajewski ji tam předal na Zelený čtvrtek.



„Ředitel nemocnice okamžitě pochopil, o jaký symbol se jedná – nejen pro záchranu životů, ale také jako symbol možného vzkříšení Ukrajiny,“ popsal pak kardinál Vatikánskému rozhlasu a dodal: „Vyřkl slova, která mi zůstala v srdci: ‚Jsme lékaři a jako milosrdný Samaritán máme operovat nejen ukrajinské raněné, civilisty i armádu, ale musíme pomáhat všem, včetně Rusů.‘ Je to pro něj obtížné, protože ví, že má co do činění s muži, kteří možná zabili mnoho lidí. Ale řekl: ‚Znamená to být lékařem, Samaritánem a člověkem navzdory hořkosti srdce a pocitům, které v sobě člověk má.‘ Tato slova jsou pro mě čirým evangeliem,“ zdůraznil kardinál Krajewski.



V Kyjevě a okolí pak strávil podle papežova přání velikonoční triduum. Společně s apoštolským nunciem na Ukrajině Visvaldasem Kulbokasem navštívil na Velký pátek místa nejkrutějšího utrpení a modlil se zastavení křížové cesty nad masovými hroby zavražděných civilistů (viz str. 15). „Docházely mi slova i slzy,“ glosoval v krátké zvukové zprávě zaslané Svatému stolci. Během svátků také slavil liturgii v různých kostelích v Kyjevě a okolí. „I po tomto Velkém pátku vím, že přijde neděle Zmrtvýchvstání,“ řekl kardinál médiím.



Velikonoční svátky na Ukrajině oslavili v těchto dnech zatím pouze věřící západního ritu, zatímco řeckokatolíci spolu s pravoslavnými se přidrží juliánského kalendáře a Kristovo zmrtvýchvstání si zpřítomní až tuto neděli 24. dubna. Bratrům a sestrám latinského obřadu zaslal velikonoční pozdrav a požehnání patriarcha řeckokatolické církve na Ukrajině arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, který připomněl, že i uprostřed války „být křesťanem znamená věřit ve Zmrtvýchvstalého“ a nepouštět se naděje. „Vítězství Vzkříšeného je a bude vítězstvím Ukrajiny,“ ujistil podle agentury RISU arcibiskup Ševčuk. „Upřímné blahopřání k Velikonocům“ zaslal tamním římským katolíkům i prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pánovo vzkříšení je potvrzením víry a naděje v lidských srdcích ve vítězství života nad smrtí, dobra nad zlem, pravdy nad podvodem,“ řekl mimo jiné. Celý text je dostupný na prezidentském webu president.gov.ua.



K velikonočnímu příměří a klidu zbraní vyzvali v předvečer velikonočních svátků Ukrajinu i Rusko předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) kardinál Jean-Claude Hollerich a předseda Konference evropských církví (CEC) reverend Christian Krieger. Výzva však nepřinesla efekt.



ALENA SCHEINOSTOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Články, Zahraniční, Zpravodajství