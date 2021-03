Texaský biskup: Jsem Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK.







Kdy a proč vaše rodina emigrovala?



Moje rodina odešla z Moravy kolem roku 1860. Lodí připlula do přístavu Galveston v Texasu. Mí předci odešli za stabilnějšími ekonomickými podmínkami. Českou republiku jsem navštívil dvakrát, a při poslední cestě se mi dokonce podařilo najít místo, kde mí předkové žili v obci Tichá (okres Nový Jičín). Mnoho Janáků tam žije dodnes. Naše rodina je velmi rozvětvená, v rodokmenu máme zaznamenáno už více než deset tisíc jmen.



Mluvili prarodiče a rodiče česky? A vy?



Moje prababička mluvila pouze česky, anglicky se nenaučila. Ani moji rodiče neuměli anglicky, když šli poprvé do školy. Jak prarodiče, tak rodiče tedy mluvili česky plynně, maminka česky občas mluví dodnes. I já se několik slov naučil a jednoduchým větám většinou rozumím. Jsem schopen sledovat slova, která zaznívají v polce. Tenhle tanec máme moc rádi, někdy ho posloucháme. Umím i pár modliteb v češtině – například Otčenáš a Zdrávas Maria.



Ponechali jste si některé české zvyky?



Samozřejmě. České kulturní dědictví je pro mě hodně důležité, velmi často o něm mluvíme. Řadu zvyků, které jsme si z Moravy přivezli, stále zachováváme. Jsme hrdí, že se můžeme označovat za Čechoameričany. V části Texasu, kde žiji, je česká stopa a kultura velmi živá.



Při oznámení vašeho jmenování biskupem jste zmínil, že váš český původ vám pomohl i v duchovním životě. Jak?



Ano, byl mi velkou pomocí při růstu ve víře. Ukázal mi důležitost každodenní modlitby i pravidelného přijímání svátostí. V rodině si uchováváme velkou úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Můj český původ mě naučil žít jednoduše, nenáročně a mít hlubokou důvěru v Ježíše.



Sledujete i přes oceán dění v Česku?



Trochu ano. Mrzí mě, že v Česku není tolik věřících jako dříve. Přesto je to nádherná země a já jsem na toto své dědictví velmi hrdý. Těším se, až budu moci zase někdy přijet. A budu velmi rád, když se budete modlit za dobrý začátek mé biskupské služby.



Texas nyní zažívá neobvykle silné mrazy, na mnoha místech popraskalo vodovodní potrubí a lidé byli bez pitné vody. Jak situaci zvládáte?



V našem městě Victoria bylo poměrně hodně lidí bez vody. Chvíli nešla elektřina, ale tu už máme na většině míst zpátky. Kostely zůstávají otevřené. Velká část diecéze je na tom dobře, protože ve venkovských oblastech jsou vodovody v lepším stavu. Velká zima ovšem stále pokračuje a jsme připraveni pomáhat všem, kdo to budou potřebovat.



