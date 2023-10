Tajemný host, zkouška pro farnost

Když do vaší farnosti přijde nevěřící, čeho si všimne, jak se bude cítit? Bude rozumět tomu, co se kolem děje? A s jakými pocity bude odcházet? Napovědět může nový projekt Tajemný host.

Tajemný host je chystaný projekt spojený s kurzy Alfa. „Inspirovali jsme se v Nizozemsku, kde akce proběhla poprvé před dvěma lety,“ popisuje Veronika Filipová, která ho má v Česku na starosti.



Do farnosti, která se přihlásí, vyšlou organizátoři člověka, jehož místní neznají, a ten pak bude v dotazníku hodnotit, jak se při návštěvě nedělní bohoslužby i nějaké další tamní aktivity cítil. „Mohla by to být užitečná zpětná vazba,“ říká Filipová. Přihlašování už je spuštěné na webu www.kurzyalfa.cz/tajemny-host. Podmínkou je, aby s pozváním souhlasilo vedení farnosti.



Zájemce do rolí „tajemného hosta“ najdou sami organizátoři. Už nyní pro ně připravují školení. Většinou to budou nevěřící lidé. „Ale takoví, které otázky víry zajímají. Nebude to někdo, kdo je zaměřen proti církvi a chtěl by se nějak vymezovat,“ připojuje Filipová. Jde tedy o „simulaci“ příchodu hledajícího člověka a test otevřenosti daného společenství. „Farnost či sbor se na to nemusí nijak připravovat. Budou mít pouze informaci, že někdo přijde, a pak dostanou vyplněný dotazník,“ vysvětluje.



Pokud by se společenství přesto chtělo nějak nachystat, mohou dostat praktické tipy. „Někdy stačí jen velmi málo – přivítat nové tváře u vchodu, pozvat na společnou kávu, mluvit při kázání srozumitelně i pro nepraktikujícího návštěvníka nebo třeba jen dotyčného nevyhodit z lavice, pokud si sedl na ‚moje‘ místo,“ doplňuje Veronika Filipová.



Návštěvu tajemného hosta si v první fázi vyzkouší už teď na podzim několik prvních sborů a farností. Organizátoři na základě tohoto „pilotu“ projekt doladí a k ostatním zájemcům vyšlou tajemné hosty na jaře či na podzim příštího roku. Záležet bude i na zájmu. Výstupy chtějí anonymizovaně vyhodnotit a výsledky představit veřejnosti. Rádi by zapojili asi stovku farností a sborů, aby měli dost dat. „V Nizozemsku jich měli 75. Vyšlo jim, že 52 % hostů se do daného společenství chtělo znovu vrátit. A na řadě míst se takto rozjely kurzy Alfa,“ říká Filipová.



Kancelář kurzů Alfa dále (v roce 2025) chystá rozsáhlou kampaň „Zveme Česko na večeři“. Chtěla by tak podpořit zájem o kurzy, které bývají vstupní branou k víře. Při první iniciativě „Zveme Česko na večeři“, která proběhla v roce 2013, se konalo v jednom roce asi 200 kurzů. Před pandemií jich bývalo v Česku kolem 70 až 80 ročně. Letos zatím proběhlo 60 kurzů.

