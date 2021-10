Světová synoda začíná

Vydání: 2021/41 Světová synoda začíná, 5.10.2021, Autor: Tereza Zavadilová

O víkendu 9.–10. října zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces (doslova „společnou cestu“ laiků, duchovních a papeže). Do Vatikánu míří zástupkyně české církve a tento týden budou zvoleni delegáti pro diecézní fázi, která začne 17. října.



„Je to pro mě obrovská čest a velice se těším. Synodu považuji za historickou událost, protože touto formou – přímým slyšením Božího lidu – ještě nikdy nezačínala,“ uvádí Hana Pohořalá, členka Hnutí fokoláre, zaměstnankyně pražského arcibiskupství a asistentka někdejšího kardinála Miloslava Vlka. Na slavnostní zahájení synody ji zvolilo předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí.



Světová synoda má téma „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“. Cílem procesu je zapojit všechny pokřtěné katolíky a skrze naslouchání lidem a Duchu Svatému vyjádřit názory i podněty k rozvoji církve. V sobotu synodu zahájí společná reflexe a práce v jazykových skupinách s účastí laiků, zástupců biskupů a různých institucí, řeholí či římské kurie. Zazní svědectví věřících z Jižní Afriky, Jižní Koreje, Brazílie, Austrálie či Francie. V neděli slaví papež zahajovací mši svatou.



Co čeká církev v Česku

První fáze světové synody potrvá od 17. října do dubna 2022 v místní církvi, druhá kontinentální fáze naváže v létě příštího roku a závěrečné generální shromáždění biskupů (biskupská synoda) se má sejít v Římě v říjnu 2023. Pět členů národního synodálního týmu schválili čeští a moravští biskupové 5. října, ti budou zodpovědní za koordinaci synodálního procesu. Tým povede P. Prokop Brož, teolog, bývalý děkan KTF a člen redakční rady Perspektiv KT. „Už první reakce naznačují, že nám diecézní fáze synody může dopomoci k tomu, abychom se vymanili z rezignovanosti a ztráty zápalu pro život církve a objevili novou spontánnost a otevřenost vůči Duchu Svatému,“ zamýšlí se P. Brož. „První fáze chce v naslouchání druhým probudit nadšení a radost z církve v konkrétních společenstvích lidí. Romano Guardini na začátku 20. století napsal, že ‚církev ožívá v duších lidí‘. Přijde mi, že synoda chce toto společné nadšení pro Kristovu církev znovu věřícím univerzální církve dopřát,“ dodává pro KT. Jeho tým nyní koordinátorům z diecézí připraví materiály tak, aby v jednotlivých farnostech i dalších společenstvích mohla proběhnout „krátká a intenzivní fáze“ synodální cesty. Od října do ledna se budou setkávat skupinky a probírat u různých témat své zkušenosti, přání a očekávání. „Synoda má pomoci nahlédnout skutečnou podobu komunikace a života v české církvi. Snad si také budeme moci uvědomit své místo v celku světové církve, překonat stereotypy a rozvinout to autentické, čím v naší církvi žijeme,“ uzavírá teolog.



Jít po společné cestě



Pro sněmování místní církve má pomoci vatikánský přípravný dokument a Vademecum (manuál), na webu církev.cz je také k dispozici informační leták. Texty vybízejí naslouchat mladým lidem, ženám, zasvěceným osobám i vyloučeným lidem nebo také posoudit, nakolik místní církve komunikují autenticky – např. zda modlitba a liturgie kráčejí po „společné cestě“, jak se dosahuje transparentnosti nebo jak jsou školeni lidé na odpovědných pozicích.



Na nedávném setkání Rady kardinálů (poradního sboru papeže) nicméně František zdůraznil, že smyslem synody není „prohloubení toho či onoho tématu, jako spíše učení se způsobu života církve, který se na všech úrovních vyznačuje vzájemným nasloucháním a pastoračním postojem, zejména tváří v tvář pokušení klerikalismu a rigidity“. Kardinálové zmínili, že synoda má v církvi „překonat rozkolnictví a dílčí zájmy“, uvádí Vatican News.



TEREZA ZAVADILOVÁ















Sdílet článek na:

Sekce: Články, Zahraniční, Zpravodajství