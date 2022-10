Svatováclavská přilbice v Římě

Vydání: 2022/40 Dvacátá svatováclavská pouť, 27.9.2022, Autor: Filip Breindl

Bohoslužba v bazilice sv. Petra a slavnostní koncert. Svatováclavské oslavy pořádají Češi v Římě každoročně, do letošní podoby se promítlo i české předsednictví v Radě Evropské unie.



SVATOVÁCLAVSKOU PŘILBICI Z KŘIŠŤÁLU vezou skláři z Kunratic u Cvikova do Říma a předají ji velvyslanci u Svatého stolce Václavu Kolajovi. Ze severních Čech se vypravil na svatováclavské slavnosti do Říma také litoměřický biskup Jan Baxant a hudebníci Severočeské filharmonie Teplice. Snímek David Sobotka



„Velmi nás těší, že nám Vatikán i po velkých změnách a omezeních liturgických obřadů ve svatopetrské bazilice nadále povoluje pořádání bohoslužby u oltáře Katedry i následný průvod k oltáři sv. Václava,“ uvedl pro KT český velvyslanec ve Vatikánu Václav Kolaja. Mši svatou přijel do Vatikánu celebrovat biskup Jan Baxant, který upozorňuje na barevnou vitráž nad oltářem, jež pochází ze skláren v Novém Boru v jeho diecézi. „Že má letos mši svatou v těchto místech litoměřický biskup, je asi šťastná shoda náhod. Pro mne určitě,“ glosoval to biskup Baxant.



Nádech věčnosti v Lateránské bazilice



Do Říma se vypravil s některými pracovníky své kurie, s nimiž má před odpolední mší v bazilice navštívit středeční generální audienci s papežem Františkem. Ze severních Čech zamířili do Říma také skláři z firmy Pačinek Glass z Kunratic u Cvikova s knězem P. Rudolfem Repkou. Zatímco loni přivezli papežovi křišťálovou monstranci s relikviářem sv. Zdislavy, letos zhotovili skleněnou svatováclavskou přilbici jako dar pro české velvyslanectví ve Vatikánu. „Sestává z křišťálové přilby, na které jsou technikou pískování a rytiny vyobrazeny původní motivy této svatováclavské zbroje, a ze skleněného liturgického polštáře, na němž je přilba položena a který nese slova Svatováclavského chorálu,“ sdělil umělecký producent skláren David Sobotka.



V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU se o den později, 29. září, odehraje v Lateránské bazilice koncertní provedení oratoria Nádech věčnosti. Skladbu, která vznikla k loňskému 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, představí v Lateránské bazilice její autor, dirigent Jan Zástěra se Severočeskou filharmonií Teplice, Kühnovým smíšeným sborem a scénickým doprovodem, v němž má hlavní roli ztvárnit 97letá pěvkyně Soňa Červená. Slavnostního večera se zúčastní také ministr kultury Martin Baxa. „Považuji za nesmírně důležité, abychom si společně připomínali velké postavy naší historie, které jsou spjaty s počátky křesťanství, státnosti a písemné kultury v naší zemi, a abychom se skrze jejich odkaz vzájemně povzbuzovali a inspirovali,“ řekl velvyslanec Kolaja.



Podle biskupa Jana Baxanta uvedení oratoria připomíná také důležitost propojení mezi generacemi, jako v případě sv. Václava a jeho babičky Ludmily. A v souvislosti s českým předsednictvím v EU biskup poznamenal: „Zakladatelé Unie byli lidé schopní a ušlechtilí. Byly to osobnosti ryzího charakteru, poctiví křesťané. Má-li mít EU šťastnou perspektivu, což si na Pánu Bohu vyprošujeme, nemůžeme pominout důraz na hledání a formování takových lidí, kteří by byli skutečnými osobnostmi, podobně jako jimi byla sv. Ludmila a sv. Václav.“



