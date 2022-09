Papežský almužník na frontové linii

Vydání: 2022/39 Posvátno se nesmí opírat o moc, 20.9.2022, Autor: Alena Scheinostová

„Upevnit ve víře, dát naději, být nablízku“ – to vedlo papeže Františka, aby už počtvrté vyslal na trpící Ukrajinu svého almužníka kardinála Konrada Krajewského.



Kardinál Krajewski (uprostřed) rozdává humanitární pomoc jako symbol papežovy blízkosti. Snímek rkc.org.ua



Duchovní od 13. září cestuje v minibusu s humanitární pomocí až na východ Ukrajiny. „Navštívíme místa, kde jsou klášterní komunity, kněží a dobrovolníci, kteří během dvou set dnů války nikdy neopustili své věřící,“ sdělil kardinál Krajewski Vatican News. Doprovází jej záporožský pomocný biskup Jan Sobiło, který v roce 2014 koordinoval humanitární akci Papež pro Ukrajinu.



Setkávání s biskupy a věřícími vatikánský host zahájil v Letyčivu na střední Ukrajině, navštívil Vinnycji nebo Umaň. „Nescházeli jsme se v katedrálách, chtěli jsme sedět se všemi u stolu,“ vysvětlil kardinál Krajewski magazínu Crux, proč se zastavoval v domech svých hostitelů. „Chtěl jsem, aby tito lidé věděli, že papeži Františkovi na nich záleží,“ doplnil. Znamenalo to také čelit kritice místních duchovních, podle kterých papež málo razantně odsuzuje ruskou agresi. „Svatý otec přemýšlí v rovině evangelia. Trvá na tom, že válečné drama je na obou stranách a že trpí i ruská strana, kde byli vojáci a jejich rodiny do války vmanipulováni,“ oponuje kardinál.



V přímořské Oděse papežský almužník nahrál v katedrále Nanebevzetí videovzkaz, který na svém Facebooku zveřejnila ukrajinská římskokatolická církev. „Dnes je svátek Panny Marie Bolestné, která stála pod křížem. Nekřičela, nebila pěstmi do země, nevyčítala Bohu, co udělal jejímu synu. Dnes mohou vdovy, manželky, dcery, matky všech, kteří zemřeli a byli zraněni na Ukrajině, stanout právě pod tímto křížem. Možná pak uslyší Ježíšova slova k nim: ‚To je tvá matka, Ukrajino‘, a k Marii: ‚To je tvůj lid.‘ V této chvíli musíme všichni vykřiknout: ‚Ježíši, důvěřuji ti,‘ a pak se v této trpící zemi začnou dít zázraky,“ řekl.



Úvaha o Kristově kříži navázala na svátek tohoto zasvěcení 14. září, kdy se z iniciativy Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) věřící v celé Evropě modlili za mír na Ukrajině a kdy ukrajinští římskokatoličtí biskupové společnou liturgií v chrámu Umučení Páně v Šarhorodu zakončili zvláštní Rok sv. Kříže, vyhlášený ještě před vypuknutím války.



Kardinál Krajewski poté pokračoval do Záporoží a přilehlých měst na dotek bojové linie. „Jsou zde lidé, kteří nemohli nebo nechtěli odejít, je tu i vojenský personál,“ vysvětlil agentuře KAI jeho průvodce biskup Sobiło. Vatikánský host jim rozdal humanitární pomoc a také růžence. Ocitl se přitom se svým doprovodem pod palbou z lehkých zbraní. „Poprvé v životě jsem nevěděl, jak utéci. Protože nestačí utíkat – musíte vědět kam,“ svěřil se pak kardinál v telefonátu Vatican News. Ukrajinský voják, který je součástí skupiny, jej včas zavedl do úkrytu, nikdo nebyl zraněn.



„Říká se, že v tom terénu je spousta zrádců. Když si všimnou, že se rozděluje humanitární pomoc, udají přes mobil polohu a začne se střílet,“ doplnil pak kardinál pro Crux s tím, že takto vlastně „oslavil“ výročí svého biskupského svěcení – to přijal ve Vatikánu 17. září 2013 a zároveň se ujal úřadu papežského almužníka.



Hrůzy v Izjumu nelze popřít



V neděli 18. září pak navštívil čtyři farnosti a vyslechl svědectví o životě komunity ve válečných podmínkách. Pokračuje do Charkova a v programu je také návštěva Izjumu, kde bylo minulý týden po vytlačení okupačních sil objeveno masové pohřebiště více než 400 obětí. Některé nesou stopy po mučení. Po obdobném nálezu na jaře v Buči u Kyjeva tvrdila ruská propaganda, že jde o záměrný klam ukrajinské strany, falšované záběry a podvržené snímky. „Nyní celý svět ví, že jsou tyto hroby skutečné,“ prohlásil k nálezu v Izjumu kardinál Krajewski.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





