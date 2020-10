Františkova vize bratrské lásky

Vydání: 2020/41 Františkova vize bratrské lásky, 6.10.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Papež minulou sobotu v Assisi v předvečer svátku sv. Františka podepsal svou novou encykliku Bratři všichni (Fratelli tutti). Ta je považována za bilanci jeho pontifikátu. Předkládá v ní svou vizi jedné lidské rodiny.



Novou encykliku papež František minulou neděli symbolicky věnoval poutníkům na Svatopetrském náměstí. Ti se o ní mohli dočíst také ve speciálním vydání vatikánského deníku L’Osservatore Romano. Snímek ČTK



Bratrství a solidarita mezi lidmi, to je hlavní téma encykliky zveřejněné po nedělní modlitbě Anděl Páně. Jde o tzv. sociální encykliku, protože se věnuje sociální spravedlnosti a roli křesťanů ve světě. Papež ji adresuje všem lidem dobré vůle, jak shrnují Vatican News. „Nabízím ji jako skromný příspěvek s nadějí, že tváří v tvář nynějším pokusům ignorovat druhé lidi můžeme reagovat novou vizí bratrství a přátelství, které by se neomezovalo jen na slova,“ píše Svatý otec. A při řešení post-pandemické krize vybízí: „Nikdo nesmí žít v izolaci. Přišel čas snít jako jedna lidská rodina, kde jsou všichni bratry a sestrami.“



Encyklika, tedy okružní list, je závazný papežský dokument pro každého věřícího katolíka. Tahle má osm kapitol a komentátoři ji označují i za Františkovu „bilanci pontifikátu“.



V první kapitole vypočítává „temné mraky nad uzavřeným světem“: manipulaci a ničení demokracie, svobody a spravedlnosti, sobeckost a lhostejnost ke společnému dobru, plýtvání, nezaměstnanost, rasismus, chudobu, otroctví nebo obchod s lidmi. Vyzývá proto k jasnému odmítnutí „kultury zdí“ a za příklad dává milosrdného Samaritána. Zdůrazňuje při tom, abychom „byli pro druhé lidi sousedy“ a překonávali předsudky či osobní zájmy – a celkově „znovu promysleli náš životní styl“. „Všichni jsme spoluodpovědní za vytváření společnosti, která bude schopna začlenit, integrovat a pozvednout trpící,“ apeluje Svatý otec.



Papež v encyklice tvrdě kritizuje trest smrti, dále koncept spravedlivé války (o které poprvé teologicky hovořil sv. Augustin ve 4. století) vzhledem k ničivosti dnešních zbraní nebo neoliberální ekonomické ideologie volající po stálém ekonomickém růstu. Ten však prohlubuje nerovnost mezi lidmi. „Trh sám o sobě nemůže vyřešit žádný problém,“ píše papež. A dotýká se i způsobu, jak státy zareagovaly na pandemii. „Kéž by se ukázalo, že to nebude jen další tragédie v dějinách, ze které jsme se nepoučili,“ píše František s odkazem na lidi zemřelé kvůli nedostatku ventilátorů nebo zanedbanému zdravotnímu systému.



Encykliku papež začal psát ještě před vypuknutím pandemie, a to po loňském setkání s Ahmedem al-Tajíbem, neformální hlavou sunnitských muslimů a vrchním imámem káhirské mešity Al-Azhar, s nímž podepsal Deklaraci o lidském bratrství. Název encykliky odkazuje k Napomenutí sv. Františka, v němž světec píše: „Bratři, pozorujme všichni dobrého Pastýře, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce.“ Zatím vyšla v osmi jazycích, česky by měla vyjít do konce roku v KNA. Encyklika je Františkovou druhou po Laudato si’ (třetí, počítáme-li též Lumen fidei, na níž se podílel Benedikt XVI.).



Spravedlivější systém



Svatý otec nabízí v textu konkrétní řešení. „Před pěti lety papež v Laudato si’ jasně popsal vztahy mezi environmentální a sociální krizí, válkou, migrací a chudobou. Nyní ukazuje cestu, jak dosáhnout spravedlivějšího ekonomického a sociálního systému: rozeznat se jako bratři a sestry, jako děti, strážci jedni druhých – a že jsme všichni na stejné lodi, což tato pandemie ještě více ukázala,“ komentuje Andrea Tornielli, ediční šéf zpravodajství Vatican News. A dodává: „V dnešním světě bledne smysl pro příslušnost k jedné lidské rodině a sen o společné práci pro spravedlnost a mír se zdá být zastaralou utopií. Je třeba začít znovu snít, a především uvést tento sen ve skutečnost. Než bude příliš pozdě,“ uzavírá známý vatikanista.



TEREZA ZAVADILOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Zahraniční, Zpravodajství