Do Maďarska i za papežem

Vatikán zveřejnil program papežovy zářijové cesty na Slovensko. Nejprve ale zavítá do Maďarska na Mezinárodní eucharistický kongres, kam zvou také čeští a moravští biskupové.





Do maďarského hlavního města zamíří Svatý otec v neděli 12. září. Bude zde slavit závěrečnou mši svatou 52. Mezinárodního eucharistického kongresu, který se bude konat od 5. září a k účasti na něm vyzývají naši biskupové: „Slovo ‚kongres‘ zní možná trochu úředně, ve skutečnosti jde ale o náboženské setkání, kde můžeme prožít a oslavit ve společenství skutečnost, že eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal.“



Královéhradecký biskup Jan Vokál, delegát pro eucharistické kongresy při ČBK, pro KT připojuje: „Svatý otec nedávno podstoupil vážnou operaci, přesto cestu nezrušil a naše cesta na místo bude ještě snadnější a kratší. Papež se tam jede setkat i s námi, sejděme se proto také my s ním. V době, kdy je svět rozdělený ve všech svých strukturách, věřící ukážou jednotu – kolem eucharistie i kolem svého papeže.“ Biskup Vokál podotýká, že „jindy musí čeští věřící cestovat přes půl světa, a hlavně pro starší ročníky je symbolické, že jednotu církve mohou naplno prožít uprostřed někdejšího východního bloku“.



Program týdenního kongresu zahrnuje přednášky, katecheze, diskuse a kulturní akce. Bude i online a vyvrcholí o víkendu. Kardinál Péter Erdő bude v sobotu 11. září sloužit mši na Kossuthově náměstí a poté povede eucharistické procesí na náměstí Hrdinů. Tam následující den zakončí kongres polední bohoslužbou papež František.



Mezinárodní eucharistické kongresy vyhlašuje Svatý stolec každé čtyři roky, mimo to se konají kongresy národní (v Česku před šesti lety) nebo diecézní. „Aby byl kongres skutečně světový, musí začínat na úrovni farností. S myšlenkou na to, že se s námi spojují křesťané z celého světa, postavme eucharistii do centra společných aktivit, pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce,“ vybízejí biskupové. K české delegaci se lze připojit individuálně, přes svého duchovního správce nebo poutní centrum královéhradecké diecéze (e-mail: poutnik@bihk.cz a tel. 731 598 752), které má na starosti P. Pavel Dokládal a které je k tomu pověřené od ČBK.



Z Budapešti do Bratislavy



Papež František se po svém příletu do Maďarska v neděli dopoledne nejprve odebere do budapešťského Muzea krásných umění. Tam se sejde s prezidentem Jánosem Áderem a premiérem Viktorem Orbánem, biskupy, zástupci tamní ekumenické rady církví a židovských obcí. Po mši sv. se rozloučí a zamíří letadlem na Slovensko, kde se zdrží necelé čtyři dny.



Apoštolská cesta má motto „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“, které vyzdvihuje mariánskou zbožnost slovenských věřících i letošní Rok sv. Josefa. Logo pak zobrazuje cestu vinoucí se ke kříži uvnitř srdce, které doplňuje sedm hvězd slovenské patronky Panny Marie Sedmibolestné. Je vyvedeno v barvách slovenské a vatikánské státní vlajky.



