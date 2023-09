30 let spojují Východ se Západem

Vydání: 2023/38 30 let spojují Východ se Západem, 19.9.2023, Autor: Ondřej Elbel

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Ta již 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě. Během tří dnů diskusí a výměny zkušeností šlo o dialog církví západní a východní Evropy.



Ukrajinci, Chorvati, Rusové, Litevci a další občané zemí východní části Evropy v Mnichově se svými německými partnery nejprve oslavili 30. výročí Renovabis. Už od úvodních nešpor v mnichovském kostele sv. Silvestra se třídenním proplétalo téma dialogu. „Církev nesmí být součástí politiky rozdělování a strachu, ale stavitelkou mostů,“ podotkl v promluvě mnichovsko-freisinský arcibiskup Reinhard Marx. Jméno organizace Renovabis pochází ze žalmu 104: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země (renovabis faciem terrae – lat.). Podle kardinála Marxe se v něm skrývá vzkaz, že církve v obou částech Evropy potřebují obnovu a musí se o ni stále snažit.



Neformální debata



Na oslavu navázala konference o církvích ve svobodné společnosti. Velkým tématem bylo hledání dialogu mezi církví západní a východní Evropy. „Výzvy pro církev do budoucna máme stejné,“ uvedla dominikánská teoložka a předsedkyně Papežské akademie společenských věd Helen Alfordová. Biskup bosenského Mostaru Petar Palić k tomu podotkl, že každá země střední a východní Evropy má svou vlastní minulost, které je třeba při dialogu porozumět. Ředitel Renovabis P. Thomas Schwarz pak vyzval, aby se ze vztahů církví v západní a východní Evropě navzdory možným neshodám nevytratila společná modlitba, naslouchání, a hlavně vzájemná láska.



Kromě příspěvků v sále přišli letos organizátoři s inovací – fórem dialogu, ve kterém účastníci ve skupinkách bez moderátora debatovali o tématech jako církev v době války, ekumenismus nebo křesťané v Evropě. Vzniklo tak celé odpoledne plné neformálních výměn zkušeností. „Jako křesťané se máme učit od sebe navzájem a střežit poklad různorodosti. Neměli bychom si myslet, že všichni musejí být stejní,“ uvažovala po fóru pro KT Němka Veronika Stichová z bavorského Katolického hnutí pro venkov. Podobně to vidí mladá chorvatská řeholnice Thea z kongregace Dcer Božské lásky: „Byla to příležitost k výměně názorů s lidmi, kteří se snaží naslouchat a respektovat druhé. V tom, co jsme právě prožili, vidím příklad, který můžeme nést dále.“



Z Česka se konference zúčastnil také předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. „Bez podpory Renovabis bychom nemohli uskutečnit mnoho projektů v oblasti pastorace, katecheze nebo církevní komunikace,“ uvádí pro KT Monika Klimentová z tiskového centra ČBK a vyjmenovává konkrétní příklady: „Renovabis podpořilo třeba pastoraci neslyšících v ČR a také projekty na ochranu nezletilých a zranitelných v církvi. Podařilo se tak přeložit a vydat několik odborných publikací ohledně prevence zneužívání. Zorganizovali jsme konferenci a seminář pro kněze a další pracovníky v církvi,“ zmiňuje Klimentová.



Od založení v roce 1993 nadace Renovabis se sídlem v bavorském Freisingu vynaložila na takřka 26 tisíc projektů v 29 zemích už více než 842 milionů eur (zhruba 20 miliard korun) ze soukromých darů.



ONDŘEJ ELBEL, Mnichov







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Zahraniční, Zpravodajství