Začalo očkování nejzranitelnějších

Vydání: 2021/4 Pronásledování sílí, 19.1.2021, Autor: Tereza Zavadilová

Mezi prvními naočkovanými proti covidu-19 byli minulý týden lidé s mentálním a kombinovaným postižením z charitního Domova svaté Rodiny v Praze-Liboci, ale nejen tam. Jak probíhalo první očkování v několika charitních domech po republice?



„Bude to jen včelička, viďte?“ Snímek autorka



V rehabilitační místnosti je ticho. Dvojice lékařek a sestra z mobilního lékařského týmu Městské polikliniky Praha a Českého červeného kříže se plně soustředí na práci – plní injekční stříkačky dávkou vakcíny Pfizer, připravují si dezinfekci a náplasti. Čekáme na prvního z padesáti zájemců o očkování. „Nahoře byli všichni spokojení, nikdo se nebál,“ přibližuje nám jedna z lékařek, jak se očkovalo v jiné budově charitního Domova svaté Rodiny na pražských Petřinách, odkud tým právě přijel.



Proč v první vlně vakcinace dostávají přednost právě handicapovaní? „Tito lidé jsou skutečně nejzranitelnější, jejich běžný stav totiž doprovází další nemoci jako diabetes, vysoký krevní tlak nebo nadváha. I když je jim průměrně padesát let, jejich zdravotní stav odpovídá spíše seniorskému věku,“ vysvětluje Jarmila Lomozová, mluvčí Arcidiecézní charity Praha, jež oba domy provozuje.



Klienti zde v Liboci žijí v osmičlenných domácnostech, pracují v terapeutických dílnách a společně mohou slavit mše svaté v tamní kapli. Místní dům funguje od roku 2000, zatímco petřínské zařízení už třicet let.



Za chvíli je naočkovaný první klient, chlapec, který z nervozity potichu „vrčí“. Jeho opatrovník, který je s ním v místnosti, ho uklidňuje a ujistí se: „Je to všechno?“ Lékařka přikývne s tím, že očkovaný má ještě půl hodiny zůstat v klidu na chodbě. Vakcinace se pak rozjede jako po másle: jedna žena pomáhá klientům se svlékáním rukávů, druhá vpichuje injekci, třetí dbá o dokumentaci.



Zlehka i ve stresu



Klienty doprovází jejich asistenti, pomoc potřebují podle míry svého handicapu. Někteří jsou od pohledu mírně zmatení, ale dá se s nimi promluvit. Další jsou zde po úraze, jiní se s postižením už narodili. Vakcinaci se proto podrobují různě. Někteří přicházejí statečně a s úsměvem, cestou ještě baví lékařský tým vtipy. „Bude to jen včelička, viďte?“ ujišťuje se tmavovlasá paní a ochotně nastavuje rameno. Optimisticky působí i Miroslav Kubínek, zasloužilý dárce krve a bývalý komparzista, který všem ukazuje své plakety za celkem 35 odběrů. „Všem vám přeji hodně štěstí a zdraví!“ loučí se muž, jenž po pracovním úraze prodělal čtyři náročné operace páteře. Docela jiné je to u postižené dívky, která na poslední chvíli podlehne panice a pod rukama lékařek se divoce zmítá. „Jste úžasná!“ pochválí ji doktorka poté, co se očkování přeci jen podaří. A u jednoho z klientů nakonec tým od vakcinace upustí, protože po kontrole zdravotní dokumentace zjistí kontraindikaci s léky na epilepsii.



Libocký domov pečuje o sedm desítek klientů. Zhruba padesát z nich projevilo o očkování zájem. Od všech museli pracovníci domova získat předem informovaný souhlas. „Trochu jsem se toho obával, ale opatrovníci k očkování přistoupili velice pozitivně,“ hodnotí rychlou přípravu – včetně shánění souhlasů – ředitel domova Pavel Kopka. I když se našli i tací, kteří nepovinné očkování odmítli.



Celkem se v obou domovech nechalo naočkovat sto lidí včetně zaměstnanců. Na řadu přišli také klienti, kteří již nemoc prodělali před více než měsícem. S druhou dávkou se mobilní tým dostaví za tři týdny. Ředitel je tomu rád: „Bylo pro nás velkým usnadněním, že mohlo očkování proběhnout přímo v Domově. Odpadla tak nutnost dopravy klientů, z nichž mnozí jsou imobilní.“ Očkovací tým se minulý týden vydal také do domova pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v pražských Hlubočepech. O termínu očkování v charitních domovech ve středních Čechách, jako je ten v Mukařově a Staré Boleslavi, které celkem pečují o více než sedm desítek seniorů, se jedná.



Očkování se rozeběhlo napříč republikou. V hospici, který na Svatém Kopečku provozuje Arcidiecézní charita Olomouc, už ho mají za sebou. „Zájem projevila zhruba polovina zaměstnanců a očkovat se dali tři pacienti, kteří jsou ještě poměrně pohybliví a sami chodí,“ shrnuje pro KT ředitelka hospice Marta Šťastná. Naočkovat je přijely sestry z olomoucké Fakultní nemocnice. „Vytvořily u toho příjemnou atmosféru a vůbec to nebolelo!“ dodává ředitelka.



V pátek se vakcína dostala také do Domova pokojného stáří Kamenná, který provozuje Diecézní charita Brno. „Usilujeme o brzké očkování seniorů z našich dalších pobytových, pečovatelských a ošetřovatelských služeb, jež denně obslouží přes tři tisíce klientů,“ ujišťuje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.



TEREZA ZAVADILOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články