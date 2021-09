Začal týdenní eucharistický kongres

Autor: Alena Scheinostová

„Všechno mé pramení z tebe,“ zní motto 52. Mezinárodního eucharistického kongresu, který začal slavnostní mší svatou na budapešťském náměstí Hrdinů. Za „velké znamení naděje, otevřenosti a znovuzrození“ označil týdenní akci s nabitým programem její hostitel, maďarský primas kardinál Péter Erdő.



Zahajovací mši svatou celebroval na budapešťském náměstí Hrdinů papežský legát kardinál Angelo Bagnasco za účasti poutníků z Maďarska i zahraničí. Mnozí žáci církevních škol při ní přistoupili poprvé ke svatému přijímání. Snímek Profimedia



Ten pozval k účasti ve vysílání Vatikánského rozhlasu. Mezinárodní setkání se zástupci ze všech kontinentů se původně mělo konat již loni v září, vinou pandemie však muselo být odloženo.



Hymna jako posila



Do Maďarska se vrací po více než 80 letech: naposledy se zde eucharistický kongres slavil roku 1938 a jeho tehdejší hymna, která – slovy kardinála Erdőa – „dodávala zbožným maďarským katolíkům sílu během války i později v desetiletích komunismu a útlaku“, byla znovu zvolena i pro letošní ročník.



Zahajovací mši svaté předsedal jako papežský legát kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (kardinál Erdő byl v tomto úřadě jeho přímým předchůdcem). Liturgii pod širým nebem doprovodil zpěv tisícihlasého sboru a k prvnímu svatému přijímání přistoupily děti z maďarských katolických škol. Ve spolupráci s Maďarským národním muzeem a s programem na pomoc pronásledovaným křesťanům Hungary Helps byla též zahájena výstava o perzekuci křesťanů ve světě.



V dalších dnech se budou v areálu Hungexpo střídat modlitby a mše svaté s workshopy či přednáškami a svědectvími kardinálů a biskupů z různých zemí světa včetně Iráku, Filipín nebo Myanmaru, zazní jedinečná romská liturgie a 11. září večer se bude konat procesí se svíčkami centrem města.



„Statio orbis“ – tvoříme jedno Tělo



Program vyvrcholí pontifikální mší svatou 12. září od 11.30. Svatý otec František na kongres přiletí jako první papež od roku 2000. „Papežská bohoslužba bude takzvaným ‚statio orbis‘ – tedy mší svatou, která symbolicky shromažďuje a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu,“ vysvětlil kardinál Péter Erdö. Před slavností se papež krátce setká s maďarským prezidentem a premiérem, biskupy a zástupci ekumeny či místních židovských obcí. „Katolické společenství očekává příjezd Svatého otce s velkou radostí a láskou. Modlíme se, aby jeho návštěva byla znamením naděje a nového začátku po zmírnění pandemie,“ dodal kardinál.



140 let tradice



Tradice eucharistických kongresů začala ve Francii v roce 1881 a během následujících desetiletí získala obvyklou podobu týdenního programu naplněného modlitbou a formací s mezinárodní účastí. Koná se vždy po čtyřech letech a hostitelské země se střídají. Roku 2016 kongres hostilo Cebu na Filipínách, na rok 2024 je naplánován do ekvádorského Quita.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











