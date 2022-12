Za svobodu vyznání

29.11.2022

K alarmující situaci milionů lidí pronásledovaných ve světě za své náboženské přesvědčení přitáhla pozornost Červená středa – mezinárodní iniciativa, která se od roku 2016 koná i v ČR. Letos připadla na 23. listopadu.



Společná modlitba a požehnání v pražském Karolinu. Snímek Anička Guthrie / Člověk a Víra



„Žijeme v čase, kdy můžeme svou víru vyznávat, jak je nám libo, a smýšlet, mluvit i konat podle svého svědomí. To je dar, který máme splácet konkrétní pomocí těm, kteří tuto svobodu nemají,“ připomněl generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl CSsR při zahájení mezinárodní konference na pražské Staroměstské radnici. Setkání inicioval Institut pro křesťansko-demokratickou politiku a připravily je ČBK spolu s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí. Zaměřilo se především na obtíže, ale i tvrdé pronásledování, jemuž čelí křesťané v zahraničí.



„Zkušenost říká, že kde se začne porušovat náboženská svoboda, tam často omezují i další svobody. Proto je na místě hájit přesvědčení, ať už jde o jakékoli – včetně přesvědčení těch, kdo jsou bez vyznání,“ upřesnil za Ekumenickou radu církví její sekretář Petr Jan Vinš. Do této atmosféry vnesl téma současného antisemitismu hebraista a historik Zbyněk Tarant. „Traduje se, že antisemitismus v České republice nepředstavuje velký problém, ale když posloucháme diváky na fotbale nebo se začteme do komentářů na internetu, nesnášenlivost je značná,“ upozornil s tím, že podle odhadů má až třetina Čechů se Židy problém. Tento sklon navíc podle Taranta posilují různé konspirační nebo ezoterické proudy včetně prokremelské propagandy.



Jak varoval zvláštní zmocněnec pro mezináboženský dialog ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák, nesnášenlivost ve společnosti včetně náboženské intolerance roste vždy v době krize. Proto je zde právě nyní riziko, že se tyto nálady budou prohlubovat. „Při vzájemné spolupráci ale můžeme z této krize vyjít lidštější,“ ujistil Řehák.



Modlitby za umučené



Tradiční součástí Červené středy je modlitba za všechny lidi pronásledované pro víru. Ve velké síni pražského Karolina ji po skončení konference vedli český primas Jan Graubner, superintendantka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková a rabín David Maxa. Odtud pak shromáždění vyšlo průvodem se svíčkami kolem červeně nasvícených budov: kostela sv. Jiljí, Betlémské kaple a Staronové synagogy. V Betlémské kapli (kde kdysi kázal Mistr Jan Hus) uzavřel večer benefiční varhanní koncert s přednesem textů Alberta Schweitzera. Výtěžek pomůže vykupovat křesťanské otroky z Jižního Súdánu.



Krvavě nasvícenými budovami (letos jich po celé republice bylo 135), průvody a bohoslužbami si úmysl Červené středy připomněli také v Dýšině, v Horšovském Týně nebo v Plzni, kde se společně modlili biskup Tomáš Holub a Daniel Hrdinka z Církve adventistů sedmého dne, průvod pak prošel centrem města k mariánskému kostelu ve Františkánské ulici. V Českých Budějovicích se lidé modlili v salesiánském kostele sv. Vojtěcha a kolem hlubockého kostela sv. Jana Nepomuckého zase farníci rozsvítili červená světla u zastavení venkovní křížové cesty. „Po mši svaté za pronásledované pro víru jsme se pomodlili křížovou cestu a vzpomněli na umučené,“ dodala za farnost pořadatelka Anna Mikešová Korbářová.



