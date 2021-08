Za svatou Ludmilou už za měsíc

Už jen měsíc zbývá do Národní svatoludmilské pouti, která připomene 1100 let od smrti světice. Pouť se uskuteční v Tetíně na Berounsku 17. a 18. září. Přípravy a organizaci v těchto dnech finišuje celkem šest subjektů.

„Proslýchá se, že hlavním celebrantem i kazatelem při poutní mši svaté bude v roli papežského legáta, tedy vyslance Svatého otce, vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Oficiálně jej v této roli Vatikán potvrdí zřejmě už ve druhé polovině srpna. Těšíme se, protože pan kardinál má k naší zemi vřelý vztah, mimo jiné proto, že se u nás narodil,“ řekl KT pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer.



Vztahy mezi generacemi



Hlavní poutní mše svatá se uskuteční v sobotu 18. září v 11 hodin na louce přímo v obci Tetín. „Kapacitně jsme nachystaní na deset tisíc účastníků. Během příprav mše svaté i dalšího programu se snažíme klást důraz na mezigenerační vztahy, které často připomíná také papež František. Vyzdvihnout chceme i církevní školství a jeho třicetileté působení u nás,“ popisuje Vojtěch Mátl, jeden z organizátorů a ceremonář kardinála Dominika Duky. Jak říká, přicestovat bude možné nejen auty, pro která bude zajištěné parkování, ale také vlakem či pěší poutí po stezkách z širšího okolí. Pro ty věřící, kteří nebudou moci na Berounsko dorazit, bude slavnostní bohoslužbu přenášet Česká televize. Po celý víkend bude přímo v obci připravena celá řada kulturních a společenských akcí.



V předvečer slavnosti doveze na Tetín čestná jednotka Hradní stráže lebku sv. Ludmily z pražské katedrály. „Bude to podobné, jako když vojáci převážejí v koloně ostatky sv. Václava do Staré Boleslavi. Tamní pouť jsme letos umenšili a větší pozornost bude tentokrát věnována právě Tetínu a výročí sv. Ludmily,“ vysvětluje Vojtěch Mátl. Lebku světice uloží v pátek v 17.45 hodin do tetínského kostela sv. Ludmily biskup Wasserbauer a následovat bude modlitba za vlast a společné nešpory českých a moravských biskupů s papežským legátem. Přímý přenos bude možné sledovat na TV Noe.



Za Ludmilou do Senátu



V Senátu byla v minulém týdnu zahájena výstava Kněžna sv. Ludmila – pro pořádající spolek Svatá Ludmila 1100 let ji sestavil historik Jakub Izdný z Univerzity Karlovy. Je už třetí větší expozicí během roku, která se světici věnuje. Výstava v Senátu představuje divákům sv. Ludmilu na dvanácti panelech především jako historickou osobnost a její životní příběh v dobových souvislostech. Návštěvníci tak získají povědomí o životě v 9. a 10. století na našem území, o příchodu křesťanství i politice a vládě prvních Přemyslovců. Jako významnou šiřitelku křesťanství sv. Ludmilu ukáže další výstava. „Během podzimu se chystá pražské arcibiskupství otevřít expozici, na níž budou svatou Ludmilu takto prezentovat umělecká díla z církevních sbírek,“ připomněl po zahájení výstavy v Senátu pražský světící biskup Mons. Zdenek Wasserbauer.



Výstava ve Valdštejnské zahradě bude volně k vidění do 31. srpna. Pokračovat bude v Mytologické chodbě Senátu ČR, kde se představí také zajímavé artefakty ze sbírek středočeských muzeí a galerií – a to až do 17. října.



Aktuální informace o pouti, doprovodných výstavách, koncertech a dalších akcích lze nalézt na www.svataludmila.cz.



JIŘÍ MACHÁNĚ











