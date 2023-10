Za sv. Václavem i do Vatikánu

Vydání: 2023/40 Vladař, ale hlavně křesťan, 3.10.2023

Mší sv. ve vatikánské bazilice, procesím k tamnímu oltáři sv. Václava s modlitbou za vlast a zpěvem svatováclavského chorálu uctili patrona české země v den jeho slavnosti krajané v Římě. Přidali se k nim také poutníci z ostravsko-opavské diecéze.





Čeština zněla ve svatopetrské bazillice i díky poutníkům z ostravsko-opavské diecéze. Snímek Ondřej Talaš



„Pouť do Věčného města jsme plánovali déle než tři roky, ale odsouvali jsme ji kvůli covidu. Když jsme hledali termín, napadlo nás přijet na pouť k oltáři sv. Václava,“ přiblížil pro KT P. Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy-Zábřeha. „Pouť prožíváme také jako poděkování, že naše diecéze má biskupa,“ dodal P. Řehulka. Nový ostravsko-opavský biskup Martin David předsedal také liturgii u oltáře Katedry sv. Petra, koncelebrovali arcibiskup Giuseppe Leanza (apoštolský nuncius v Česku v letech 2011–2018), rektor české Papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek a další čeští kněží.



„Naše poslání je být knížaty pokoje jako svatý Václav, statečně usilovat o to, co slouží k nastolení pokoje. Být nositeli pokoje vyžaduje statečnost,“ vybídl biskup David v homilii ke shromáždění, ve kterém nechyběl velvyslanec ČR ve Vatikánu (a oslavenec) Václav Kolaja, velvyslanec v Itálii Jan Kohout a další zástupci diplomatického sboru a Svatého stolce. Celé dva autobusy poutníků přijely právě ze zábřežské farnosti. Ti se do liturgie také aktivně zapojili: „Obětní dary nesl se svou ženou náš farník, který přijal letos o Velikonocích křest. K oltáři tak nesl i poděkování za dar víry. Pro naše ministranty bylo velkým oceněním, že se mohli připojit u oltáře k bohoslovcům z Nepomucena,“ podotkl P. Řehulka.



O doprovod se postaral pěvecký sbor Ondrášek ze ZUŠ v Novém Jičíně se sbormistrem Josefem Zajíčkem. Děti zazpívaly také 27. září na generální audienci papeži Františkovi české a moravské lidové písně a mohly jej osobně pozdravit. Svatý otec jim požehnal a připomněl jim sv. Václava jako vzor.



Po svatováclavské mši, která vyvrcholila průvodem ke svatováclavskému oltáři baziliky a zpěvem chorálu Svatý Václave, se poutníci na pozvání Václava Kolaji zúčastnili krajanského setkání v Poutním domě Velehrad. Připomněli si tu také 55. výročí založení tohoto domu, kdy Svatý stolec schválil statut „Českého náboženského střediska Velehrad“, které už jeho zakladatel, kardinál Josef Beran, zamýšlel coby trvalý domov i místo setkávání českých katolických věřících a krajanů.



ONDŘEJ ELBEL a ALENA SCHEINOSTOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, Články