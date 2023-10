Za obrazy z Apokalypsy

Vydání: 2023/41 Synoda: Na cestu s Ježíšem, 10.10.2023, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 41

„... a viděl jsem nové nebe a novou zemi“ – to není jen věta ze Zjevení sv. Jana, ale také název nové výstavy Západočeské galerie v Plzni. Ta ukazuje, jak silnou inspirací byla Apokalypsa pro umělce všech křesťanských staletí, to současné nevyjímaje.



Je apokalypsa dílem nadpřirozených sil, nebo ji sám sobě připravil člověk? – ptá se nová plzeňská výstava. Na reprodukci dílo Věry Novákové „Po konci“ (1952). Snímek ZČG



Výstavní síň Masné krámy je známá počiny nápaditými, překvapivými a zpravidla zacílenými k palčivým aktuálním problémům. Nejinak je tomu i tentokrát. Kolektiv autorů z AV ČR spolu s galerií podržel základní linii Janova 1900 let starého textu od vidění zmatku a zkázy k budoucí slávě Svatého města. V jedenácti oddílech výstavy však ukazuje, ke kterým dějinným událostem vztahovali jednotlivé vize iluminátoři, malíři, sochaři či také hudebníci všech dob – a těm současným se věnuje patrně nejširší pozornost.



Janova kniha je zásobárnou silných emotivních obrazů a symbolů. Vidění sedmi svícnů, řítících se jezdců, padajících hvězd nebo vražděných proroků konvenovala středověké obrazivosti, jak prokazují vystavené gotické rukopisy (nejstarší je zde Svatovítský kodex z 11. století, resp. jeho faksimile) nebo videoprojekce fresek z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Očekávatelný je Dürerův slavný osmidílný cyklus rytin i olej sv. Jana na Patmu od Porýnského mistra ze 16. století. Tyto staré památky se ocitají v bezprostředním sousedství autorů 20. století nebo i zcela současných, jejichž díla kladou Janovy vize do souvislosti s dobovým válečným běsněním nebo šílenstvím obou totalit. Hrůzu a zmar akcentují třeba surrealisté Jindřich Štýrský a Toyen či také písně undergroundových The Plastic People Of The Universe, devastaci všeho živého Josef Bolf (*1971), Zbyšek Sion (*1938) nebo Věra Nováková (*1928).



Umělce středověku stejně jako současníky fascinuje pád Babylonu, ať už mu rozumějí jako zmatenému „labyrintu světa“, či jako zrůdné rostlině s tělem ze svíjející se moderní megapole. Jako protiváha k nenasytné temnotě je pak přítomna „žena sluncem oděná“ – vítězná gotická Assumpta z Bílé Hory i ukrytá za symbolických „12 hvězd“ na průzračně modrém plátně Václava Boštíka (1913–2005).



A do Boštíkova křehkého plátna „Nebeský Jeruzalém“ – schematického mariánsky blankytného nebe s odlesky duhy – celá výstava ústí. Po tolika „apokalypsách“, které si lidstvo během staletí navzájem přichystalo, nemůže být konečná odpověď na tázání po záchraně jiná než nadějeplný náznak – jako by tím sdělovala tato nesamozřejmá expozice.



„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi“ – Apokalypsa a umění v českých zemích. Západočeská galerie v Plzni, 4. 10. 2023 – 3. 3. 2024



ALENA SCHEINOSTOVÁ

