Za církví do ulic

Vydání: 2022/23 Pavel Konzbul v čele brněnské diecéze, 31.5.2022

Centrum německého Stuttgartu zaplnily na pět dní prezentace křesťanských děl, hudba, modlitby, přednášky i setkávání. 102. Katholikentag – festival „církve v dialogu“ – přilákal na 25 tisíc návštěvníků včetně hostů z Česka.

Hosty na stánku České biskupské konference vítal P. Vladimír Kelnar. Snímek Jiří Macháně



Motto letošního ročníku akce s tradicí od roku 1848 znělo „Leben teilen“ – tedy sdílet život. To bylo také od 25. do 29. května smyslem 1 500 koncertů, přednášek, diskusí, bohoslužeb či výstav i desítek pouličních stánků, kde jednotlivá biskupství a katolická i některá protestantská díla prezentovala svou službu nebo nabízela možnost si u dobré kávy porozprávět nejen o víře. „Není to akce, kterou by si dělali křesťané sami pro sebe. To, co se tu odehrává, je církev v dialogu, která nabízí ze svého bohatství všem,“ vystihl na tiskové konferenci biskup zdejší rottenbursko-stuttgartské diecéze Gebhard Fürst.



„Pokud každý dává, co může, život každého z nás bude bohatší a krásnější. To, co nám dává Bůh, nám vždy dává, abychom se o to podělili s ostatními,“ vzkázal v zaslaném poselství papež František. Připomněl také příklad sv. Martina z Tours, patrona diecéze, který se s chudákem rozdělil o vlastní plášť. Symbolický Martinův plášť dlouhý 80 metrů a sestavený z více než tisícovky kousků látky, na kterých křesťanská sdružení a spolky napříč Německem vyjádřily své reflexe sdílení života, doprovázel slavnostní okamžiky celého setkání.



„Při zahajovací bohoslužbě na hlavním stuttgartském náměstí tento plášť spustili z výšky nad pódium tak, že nad oltářním stolem vytvořil kříž. S tím pak rezonovalo kázání biskupa Fürsta na téma nanebevstoupení: Co stojíte a hledíte nahoru? Tam není. Podívejte se kolem sebe, na člověka vedle vás,“ popsala boromejka Angelika Pintířová, která se festivalu účastnila spolu s výpravou krajanského Sdružení Ackermann-Gemein-de. „A to je to, co tu načerpávám: síla křesťanství, kam patří hluboce duchovní i obyčejné věci, ze kterých se ale nikdy nevytrácí člověk,“ dodala.



A protože partnerským městem Stuttgartu je Brno, nebyla česká církev zastoupená jen společným stánkem jednotlivých tuzemských biskupství jako obvykle, ale zvlášť se prezentovala i brněnská diecéze. „Za to jsme vděční. Já osobně i proto, že jsem se tu potkala i s potomky našich někdejších německých krajanů a mohla si poslechnout jejich příběhy,“ přiblížila KT Anna Žáková z brněnského stánku.



ALENA SCHEINOSTOVÁ, JIŘÍ MACHÁNĚ, Stuttgart











