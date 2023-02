Vstupujeme do postní doby

Vydání: 2023/8 Vstupujeme do postní doby, 21.2.2023, Autor: Tomáš Kutil

K dobrému prožití postní doby, kterou zahajuje Popeleční středa 22. února, může pomoci celá řada každodenních podnětů a užitečných nástrojů. Přinášíme pár tipů.



Udílení popelce je viditelným znamením začátku postní doby.Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra



Snadno dostupné jsou postní aplikace. Diecézní katechetické centrum v Brně letos opět připravilo jako brožurku Malý průvodce postní dobou. Obsahuje citáty z Bible a každodenní krátký duchovní impuls inspirovaný výroky papeže Františka. Průvodce má tištěnou i elektronickou podobu, zdarma jde stáhnout do mobilů. Farnost Dolní Němčí nabízí zase aplikaci „Postní kapky“ s každodenními inspiracemi pro osvěžení duchovního života. Stojí za ní tamní farář P. Petr Hofírek, který se podobným aplikacím dlouhodobě věnuje (např. Audiokostelu). Tématem „kapek“ bude letos modlitba. Postní impulsy připravil i biskup Antonín Basler a také zde se setkáme s texty papeže Františka. Je možné si je nechat zasílat na e-mail (více na postnikapky.cz) či stáhnout do mobilu.



Nová čtení pro breviář



Ti, kdo se modlí breviář, mohou využít nový lekcionář druhých čtení, která připravila Liturgická komise ČBK v podobě nového Dodatku pro dobu postní. Vychází pouze elektronicky ve formátu pdf a v online aplikaci breviar.cz. Texty církevních otců a duchovních autorů jsou sestaveny tak, aby odpovídaly evangeliu v liturgii daného dne. Komise využila zčásti texty ze samizdatového překladu francouzského vydání.



Čtyřicet modlitebních úmyslů, tedy na každý den jeden, pak nabízí ve spolupráci se slovenskými saletiny diecéze ostravsko-opavská. „Chci vás v letošní postní době pozvat k velmi konkrétní modlitební výzvě,“ říká ve videu biskup Martin David a představuje ji: přečíst si evangelium na daný den, pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s evangelijním úryvkem souvisí, a přidat jakoukoliv modlitbu na úmysl papeže Františka. Úmysly lze najít na webu doo.cz.



Pokladničky i umělecké vstupy do chrámů



Konkrétním postním skutkem může být i podpora potřebných Postní almužnou, kterou organizuje síť Charit. „Darem pro druhé mohou být naše otevřené srdce a oči. Vnímavá a citlivá pozornost k tomu, co druzí právě potřebují,“ píšou biskup Martin David a ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo v úvodním dopise. Papírové pokladničky na peníze za požitky, které si během postu odřekneme, lze nalézt v kostelích nebo si je stáhnout z webu postnialmuzna.cz, vytisknout a složit.



V několika farnostech se proměňují během postní doby i kostely tzv. uměleckými intervencemi, případně výstavami. Tradicí jsou už intervence v centru Prahy a Olomouce. U Nejsvětějšího Salvátora v Praze je od středy k vidění postní intervence sochaře Jana Kováříka s názvem Soustředění a doplní ji umělcova intervence Rozpínání v blízkém dominikánském klášteře. Pro olomoucký kostel Panny Marie Sněžné připravila postní intervenci kreslířka a textilní výtvarnice Dagmar Havlíčková. Do sakrálního prostoru vstupuje s rozměrnými duchovními kresbami pod názvem Modlitby.



TOMÁŠ KUTIL









