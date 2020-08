Vidět les jako obraz života

Biskup Martin David, který je od června letošního roku apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze, slaví v těchto dnech padesáté narozeniny (viz KT 32/2020). Při této příležitosti v Karmelitánském nakladatelství vychází kniha jeho kázání. Jedno z nich nyní nabízíme.



„Les lze bez velké nadsázky nazvat školou nebo obrazem života,“ píše ve své knize biskup Martin David.



Letní měsíce lákají k výletům za poznáním a do přírody. Chodívám rád do beskydských lesů na místa, kde není mnoho lidí. Jedním z takových míst je hora Smrk – druhá nejvyšší hora Beskyd. Na vrcholu Smrku není žádná občerstvovací stanice, ale jsou tam malé pomníčky Jana Palacha a Johna Lennona, které připomínají historii. Kdesi v lesním porostu této hory stojí údajně i nejstarší beskydský smrk, kterému lesníci přezdívají Karel a který má už víc než 300 let. Díky tomu, že se stromy dožívají mnohem vyššího věku než člověk, byly mnohdy v dějinách vysazovány jako památníky – památné stromy, které tu stojí stovky let. Ve stromech a v lese je tedy možné číst jako v historické knize, a les tak lze bez velké nadsázky nazvat školou nebo obrazem života. Zkusme si v této moudrosti lesa chvíli číst:



HISTORIE – Do každého stromu se zvláštním způsobem vepisuje jeho osobní historie. Asi každý z nás stál kdysi dávno jako malé dítě s úžasem nad špalkem dřeva a počítal letokruhy. A z letokruhů je možné vyčíst nejen počet let. Vepisuje se do nich i historie klimatická, to, jestli měl strom dostatek vláhy, či velké sucho, nebo to, jaká byla zima. I mnohá zranění si strom nese po celý život. Není to podobné člověku? I člověk má přece svou historii – jednak historii genetickou, své kořeny po předcích, jednak historii osobní, kterou ukládá ve své paměti. Pamatuje si na léta dobrá i na události bolestné a těžké. Některá zranění si nese po celý život. Má ale také schopnost předávat si zkušenosti z generace na generaci a historii si připomínat.



OBNOVA – To, co mě naprosto fascinuje, je přirozená obnova lesa, odborně nazývaná přirozené zmlazení. To, že pod těmi obrovskými velikány bez lidského přičinění vyrůstá nová generace, malé stromečky, které jsou právě díky těm velkým stromům chráněny a mají ideální prostředí, aby mohly vyrůst. Není to pro nás obraz toho, jak důležitá je společnost a rodina, která pod moudrou ochranou dospělých nechává vyrůstat další generaci? Nenechme si namluvit, že rodina není

důležitá.



KLIMA – Les vytváří svoje vlastní klima – je v něm vlhko, v horkých dnech příjemný stín a nižší teplota než na přímém slunci. V tomto klimatu lesa se cítíme dobře. I my jako lidé vytváříme tam, kde žijeme, jakési společenské klima. Známe to, když se někde cítíme dobře, anebo naopak, když je někde tak napjatá atmosféra, takové dusno, že se tam cítíme špatně. I za toto společenské klima jsme zodpovědní.



Vidíme, jak jsou si stromy, les a lidská společnost v mnohém podobné. V obou můžeme vnímat stejný rukopis Boží ruky – ruky Tvůrce. To všechno nás odkazuje k Tomu, který do lesa, do lidské společnosti i do každého člověka vložil svůj řád. Nakonec v celém tom příběhu dějin vztahu mezi člověkem a Bohem, který vypráví Bible, má strom důležité místo. Tento příběh začíná u stromu poznání v ráji, pokračuje Kristem, který o sobě říká, že je kmen a my jsme ratolesti, a končí u dřeva stromu kříže, na kterém Kristus umírá se slovy odpuštění a ukazuje, co je lékem na všechna zranění lidských dějin – odpuštění a milosrdenství.



Přeji nám všem, abychom v moudrosti lesa i v moudrosti křesťanské hledali neustálé poučení pro svůj život. Pak budeme vytvářet ono příznivé společenské klima, ve kterém se bude žít dobře nejen nám, ale i vyrůstající nové generaci.



Martin David: 3D ŽIVOT. O darech Boží dobroty (Karmelitánské nakladatelství 2020)







