Videa zvou do kostelů

Vydání: 2020/32 Pro odpuštění s františkány, 4.8.2020, Autor: Jana Praisová

Otevřené chrámy, Noc kostelů, Církevní turistika, celá řada projektů zve do chrámů. S novinkou nyní přišla ostravsko-opavská diecéze ve spolupráci se sousední opolskou. Postupně zveřejňuje krátká videa se svěžím příběhem i obsazením, která představují několik kostelů.

Do kostela na Cvilíně zve nádherný hlas operní pěvkyně Patricie Janečkové,... Repro KT



...na poutní místo Maria Hilf ve Zlatých Horách zase cestovatelé Laryszovi. Repro KT

Do katedrály Božského Spasitele přijel po divoké jízdě biker Jakub Kantor... Repro KT

... a lákavé jsou i letecké pohledy na jednotlivé kostely. Repro KT



Videoklipy mohou propagovat nejen kapely, ale i kostely. Šest sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi se od poloviny července do konce října postupně představuje veřejnosti pomocí krátkých filmů.



Nápad vznikl při spolupráci propagátorů církevní turistiky na české a polské straně hranice, která již několik let dobře funguje a nedávno dala vzniknout třeba stolní hře Poutník. „Kostely jsou tady pro všechny, je hlavní motto krátkých filmů,“ pojmenovává jednu z částí česko-polského projektu koordinátorka církevní turistiky v diecézi Andrea Węglarzyová. Jejím účelem je prezentace a propagace církevních památek na území ostravsko-opavské a opolské diecéze. „Za naši diecézi jsme proto připravili šest krátkých filmů v délce do minuty, které představují poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova, katedrálu Božského Spasitele v Ostravě, baziliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, kostel sv. Kateřiny ve Štramberku-Tamovicích, poutní kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a kostel sv. Michaela archanděla v Rusíně-Hrozové. Dále jsme vyrobili krátký sestřih všech kostelů ve dvou vysílacích délkách čtyřicet a šedesát vteřin,“ uvádí koordinátorka.



Jak videa vypadají? Záběry zasazují chrámy do běžného života a není v nich nouze o známé tváře.



Ve spotu, který propaguje kostel na Cvilíně, vybíhá běžkyně schody k chrámu, a když do něj vstoupí, v úžasu se rozhlédne a začne zpívat. V tu chvíli divák ve sportovkyni rozpozná operní zpěvačku Patricii Janečkovou. Slovenskou pěvkyni, která žije v Ostravě, projekt církevní turistiky zaujal: „Tím, že velmi často zpívám v kostelech při různých příležitostech, rozhodla jsem se podpořit tento zajímavý nápad spojení turistiky s církví,“ popisuje. „Při natáčení jsem poznala Cvilín, který jsem dosud nenavštívila. To místo mě velmi zaujalo a skvělý byl i tým filmaře Aleše Neničky,“ dodává. Přiznává, že nejnáročnější pro ni bylo natáčení běhu po schodech, které vedou k poutnímu kostelu: „Tento záběr byl zabírán z několika úhlů a na několik kamer, bylo to tedy pro všechny vyčerpávající.“



To profesionálnímu bikerovi Jakubu Kantorovi překážky na cestě nevadily. Naopak, jak je vidět na záběrech a jak sám potvrzuje, jízdu městem si užíval. Jeho akční projížďka končí u druhého největšího chrámu na Moravě – katedrály Božského Spasitele v Ostravě. „Když jsem vstoupil do katedrály, připadal jsem si strašně malý. Je to obrovský prostor, i když to tak z venku nevypadá,“ přiznává Kantor a není se co divit, do katedrály by se totiž vešlo klidně na čtyři tisíce bikerů.



„Zejména pro ty, kteří by do kostela jinak nepřišli, mají stále ostych nebo by je nenapadlo se do něj podívat, jsou tato krátká videa pozváním. Kostely nejsou místem jen ticha a rozjímání, ale též objevování, sdílení s blízkými či prožívání důležitých okamžiků v životě. Vnímám je jako stále živé kulturní i církevní památky, které stojí za to navštívit,“ zdůrazňuje Węglarzyová.



Pro natáčení vzdálenějších poutních míst oslovili tvůrci cestovatelskou rodinu. V kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové tak oceňují fresky z 13. století manželé Dagmar a Jakub Laryszovi, kteří procestovali mnoho sakrálních staveb v jihovýchodní Asii nebo třeba v Norsku.



Vedle velkých kostelů, které svou známostí návštěvníky přitahují, se ve spotech objevila méně známá místa, jako např. Rusín-Hrozová nebo Štramberk-Tamovice, která svou historickou hodnotou důstojně konkurují těm populárnějším.



Videa se postupně objevují na Facebooku a Youtube, k nalezení jsou na profilu ostravsko-opavského biskupství. Filmy vznikly v česko-polském projektu Církevní turistika II – Jdeme společnou cestou, který je podpořen z evropských fondů na podporu regionů (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko).



JANA PRAISOVÁ





