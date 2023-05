Vězeň biskupského paláce

Bez možnosti vycházet, bez návštěv i zpráv a pod stálým dohledem prožil posledních jedenáct let života olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha. Biskupské svěcení přijal právě před 75 lety a nyní ho připomíná třeba výstava v místě jeho nekrvavého mučednictví nebo stříbrná mince.



Josef Karel Matocha (14. 5. 1888 – 2. 11. 1961). Snímek archiv Arcibiskupství olomouckého



Za necelé dva roky toho tento rodák z Pitína na Uherskobrodsku, kde přišel na svět před 135 lety, v čele arcidiecéze stihl docela dost: mezi biskupským svěcením 2. května 1948 a internací 10. dubna 1950 se horlivě věnoval vizitaci arcidiecéze, kázal a promlouval i několikrát denně, navštěvoval školy i závody. Záleželo mu na kněžském dorostu a v biskupské kurii zřídil pastorační referát, protože viděl potřebu nového rozvoje pastorace. V roce 1949 tajně vysvětil biskupem Františka Tomáška, pozdějšího pražského arcibiskupa a kardinála.



Pro svůj pevný odpor vůči komunistickému režimu ale jeho představitelé Matochu o Velikonocích roku 1950 internovali v Arcibiskupském paláci. „Návštěvy byly zakázány. Zpočátku směl přicházet holič a arcibiskup mohl někdy pod dozorem vyjít na malou zahrádku nebo do kaple. Za to měl dělat ústupky. Nedělal. Po pěti letech vzdor všemu státnímu nátlaku prohlásil: ‚Hrobařem církve nikdy nebudu a ani se nestanu loutkou.‘ Pak už byla izolace téměř naprostá. Jen zpovědník směl přijít k Vánocům a Velikonocům. Jak ale ukazují archivy Státní bezpečnosti, i zákaz návštěvy zpovědníka býval trestem za arcibiskupovu neoblomnost,“ popisuje jedenáctileté martyrium svého předchůdce bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své knize Kněžské osobnosti a dodává: „Já v něm vidím skutečného mučedníka, který zemřel pro Krista ve velmi těžkém vězení tvrdé samoty, i když šlo o palác.“



Ani jedenáctiletou izolací se ale komunistickému režimu nepodařilo vzpomínku na olomouckého arcibiskupa potlačit. Živá je pochopitelně v jeho rodišti. „Moje 96letá babička Anna Jálová stále vzpomíná na svého strýčka, arcibiskupa Matochu, který jim kdysi na Vánoce poslal čokoládovou kolekci. Byla prý na tu dobu nádherná a blyštila se na stromečku, což babičce utkvělo v paměti. Doma také uchovává prstýnek po mamince, který jí věnoval právě pan arcibiskup,“ říká Barbora Jálová z Pitína.



Audiokniha, mince i výstava



Příležitost připomenout si Josefa Karla Matochu mají ale i ti, kdo ho neznali osobně. Jeho osudy už před pěti lety shrnula audiokniha „Josef Karel Matocha – Biskup a vyznavač“, kterou v režii Michala Bureše a za hudebního doprovodu Lukáše Hurníka načetla rodačka z Olomoucka Hana Maciuchová. „Bylo pro mě zjevením potkat se s příběhem člověka, o kterém dosud tak málo víme. Jeho nezlomný postoj, pevná vůle, neutuchající víra v pravdu a lásku jsou mi hlubokou inspirací,“ uvedla tehdy o práci na audioknize předloni zesnulá herečka.



Zásadním zdrojem informací je také životopisná kniha historka Jindřicha Zdeňka Charouze „Zůstává mi však milost Boží“ (vydalo KNA 2022), která podrobně mapuje Matochův život a internaci, ale také jeho odkaz. A zároveň je i svědectvím, jak snadno mohou svobodné poměry sklouznout v pronásledování, věznění a zkoušku víry.



Letošní Matochova připomínka nejen v jeho diecézi má pak hned trojí podobu. Připomínka arcibiskupa, který svěřenou diecézi osobně vedl jen dva roky a dalších jedenáct let ji mohl podpírat jen trpělivým snášením příkoří a modlitbou, se stane součástí mše svaté u příležitosti diecézní poutě ke sv. Janu Sarkandrovi. V katedrále sv. Václava ji v sobotu 6. května od 10 hodin bude celebrovat administrátor diecéze biskup Josef Nuzík.



Také už počátkem března vydala Česká národní banka pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč (psali jsme v KT 8/2023). Autorkou její podoby se stala akademická sochařka Marie Šeborová, která na lícní stranu umístila kříž v trnové koruně a malý štít z Matochova osobního znaku a jako ústřední motiv rubové strany zvolila jeho portrét. Konference s představením vítězného návrhu se uskuteční 10. května v prostorách olomouckého arcibiskupství.



A v místě arcibiskupova věznění je až do poloviny června otevřena výstava s názvem „Arcibiskup Matocha: Přísně tajné“ (psali jsme v diecézním zpravodajství KT 13/2023). Zaměřuje se právě na období jeho internace v paláci. „Lidé zde mají možnost nahlédnout do spisů, které si Státní bezpečnost vedla, a poodhalit metody, jaké používala. Dozvědí se také, jak probíhal každodenní život v paláci v době obsazení StB, a prohlédnou si i dobové fotografie a osobní předměty, které mohl mít arcibiskup Matocha po dobu internace u sebe,“ zve Vendula Prostředníková z turistického centra paláce.



JIŘÍ GRAČKA







