Ve jménu Božím, zastavte se!

Vydání: 2022/10 Ve jménu Božím, zastavte se!, 1.3.2022, Autor: Alena Scheinostová

„V těchto dnech námi otřásá něco tragického – válka. Znovu a znovu jsme se modlili, aby se to nestalo. A nepřestaneme se ozývat – naopak, prosíme Boha ještě intenzivněji.“ Těmito slovy se papež v neděli obrátil ke světu při polední modlitbě Anděl Páně.



Ukrajinští věřící s národní vlajkou během nedělní papežovy modlitby Anděl Páně na Svatopetrském náměstí. Snímek ČTK



Ve čtvrtek 24. února vpadla ruská vojska bez vyhlášení války na Ukrajinu, ničí infrastrukturu a útočí na civilní obyvatele. Už téměř 400 tisíc lidí, především dětí a žen, uprchlo na západ do bezpečnějších zemí. Katolická církev se přidává k odsouzení agrese a nasazuje se za zmírnění utrpení a dosažení míru. V rozhovoru s italskými novináři ujistil v pondělí vatikánský státní sekretář Pietro Parolin, že Svatý stolec je připraven usnadnit jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.



„Znovu vyzývám všechny, aby 2. březen, Popeleční středu, učinili dnem modlitby a postu za mír na Ukrajině,“ apeloval Svatý otec. „Kdo vede válku, zapomíná na lidskost. Spoléhá na ďábelskou a zvrácenou logiku zbraní, která je nejvíce vzdálená Boží vůli. A distancuje se od obyčejných lidí, kteří si přejí mír a kteří jsou v každém konfliktu skutečnými oběťmi,“ dodal František. Minulý pátek se dokonce osobně vydal na ruskou ambasádu při Svatém stolci.



Připojit se na Popeleční středu k této iniciativě vybízejí biskupské konference, řády a křesťanské komunity napříč světem. Přidává se také česká církev. „Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině,“ reagovala Česká biskupská konference po invazi. Ve spolupráci s Charitou ČR se česká církev zapojuje do pomoci těm, kdo na Ukrajině museli opustit své domovy. „Prosíme věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci uprchlíkům,“ zdůraznili biskupové.



Předseda ČBK, arcibiskup olomoucký Jan Graubner také zaslal dopisy třem ukrajinským katolickým hierarchům: předsedovi římskokatolického episkopátu arcibiskupu Mieczysławu Mokrzyckému do Lvova, hlavnímu arcibiskupovi ukrajinských řeckokatolíků Svjatoslavu Ševčukovi do Kyjeva a apoštolskému administrátorovi mukačevské eparchie Nilu Luščakovi. „Chci vás jménem celé ČBK, biskupů, kněží i všech věřících z České republiky ujistit o našich modlitbách,“ napsal mj. arcibiskup Graubner a ukrajinské biskupy informoval o vlně solidarity mezi českými věřícími i o proběhlé kostelní sbírce uplynulé neděle. „Modlíme se za vás a chceme vám pomoci, nejste v tom sami,“ ubezpečil arcibiskup Ukrajince (celý dopis i prohlášení ČBK na cirkev.cz).



Silné odsudky ruské agrese a nabídka modliteb i praktické pomoci zaznívají z mnoha národních církví, s opatrností zvedají hlas i církve v Rusku či Bělorusku. Mnichovsko-freisinský arcibiskup kardinál Reinhard Marx vyzval při nedělní bohoslužbě pro ukrajinské věřící v Mnichově ruského pravoslavného patriarchu Kirilla, aby „ovlivnil prezidenta (Putina), ať ukončí válku a složí zbraně“. K okamžitému zastavení agrese a ochraně životů nabádá předsednictvo Komise biskupských konferencí EU (COMECE) i Rady evropských biskupských konferencí (CCEE): „Ve jménu Boha, zastavte se!“ apeluje na Rusko její předseda, litevský arcibiskup vilniuský Gintaras Grušas.



ALENA SCHEINOSTOVÁ











