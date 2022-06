Vatikánské zpravodajství v novém

Vydání: 2022/24 Premiér Fiala u papeže, 7.6.2022, Autor: Filip Breindl

Reforma řízení katolické církve a vatikánské administrativy se nevyhne ani Vatikánskému rozhlasu. P. PETR VACÍK SJ, vedoucí české redakce, přibližuje změny a vstup na sociální sítě.



Členové české redakce vatikánských médií Jana Gruberová a P. Petr Vacík SJ. Snímek Vivian Richards SJ



Můžete popsat, jak se promění vaše zpravodajství a vysílání?



Rozjezd nového nastavení bude postupný, ale už tento týden se mění naše audioprodukce. Uvolníme dosavadní formát každodenní čtvrthodinové relace Vatikánského rozhlasu v češtině, která sestávala hlavně z výběru zpráv a z papežových promluv. Zvukově budeme nadále pokrývat papežova hlavní vystoupení a přinášet komentáře či rozhovory.



Znamená to, že zpravodajství Vatikánského rozhlasu už neuslyšíme?



Uslyšíte. Zprávy Vatican News budou součástí zpravodajství Radia Proglas a dále budou k dispozici na české verzi webového portálu vaticannews.va. Zpravodajství uvolníme z časové tísně dosavadního čtvrthodinového okna, také můžeme flexibilně pracovat na svých prioritách.



Ty jsou jaké?



Prioritou bude udržet a rozvíjet český portál Vatican News a vstoupit na sociální sítě. V červenci plánujeme otevřít český profil Vatican News na Facebooku.

Naše Dikasterium pro komunikaci (zastřešujícího papežského úřadu – pozn. red.) sociální média preferuje, dosud jsme však na ně neměli kapacitu. Doby, kdy přítomnost na sociálních sítích byla jakýmsi nezávazným bonusem nižší hodnoty, jsou pryč. Další prioritou je přinášení papežova hlasu, což je nám vlastní, tedy nedělní promluvy, středeční katecheze, homilie a jiné významné projevy. Budou k dispozici na webu Vatican News, na našem internetovém rádiu, ve formě podcastů a na Radiu Proglas.



Web Vatican News je důležitým zdrojem zpráv i pro KT a další média. Můžeme tedy počítat s jeho aktuálností?



Ano. Zároveň se na něm více rozvine podcastová sekce, kde bude strukturovanější možnost poslechu jednotlivých příspěvků.



Souvisejí tyto kroky s reformou kurie a s ní spojenou konstitucí Praedicate evangelium, která začala být účinná 5. června?



Samotná konstituce přímo větší změny do struktury našeho dikasteria nezavádí, vyvíjíme se však stále a v české sekci nyní uděláme výraznější krok právě ve zmíněném formátu vysílání a vstupem na sociální sítě. Snaha o udržení dosavadního stavu za každou cenu by nebyla dobrou volbou. V každém z nás je vnitřní odpor ke změnám. Jak ale k tomuto kuriálnímu procesu nedávno řekl kardinál Maradiaga: „Přijali jsme tradici jako poklad, ale nezůstali jsme nehybní, nýbrž jsme ji obohatili a přizpůsobili době, a proto nás nezastavil žádný odpor nebo opozice.“



Zmínil jste kapacitní okolnosti českého týmu. Nyní redakci tvoříte s kolegyní Janou Gruberovou. Dá se ale rozsah pokrytí, jaké plánujete, zvládnout ve dvou lidech?



Doufejme, že ano. Rizikem samozřejmě mohou být dovolené či nemoci, připravené změny by však měly vést nakonec ke zlepšení multimediálního servisu v češtině. Dejte nám čas na zaběhnutí nového režimu a možná, že se pak dostaneme i k takovým libůstkám jako k videu s papežským kázáním v původním znění s českými titulky. Nechci toho slibovat moc, ale budeme se snažit. Pomoci nám může i podpora vaší modlitbou…



