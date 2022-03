Válka nikdy není cesta

Vydání: 2022/13 Papež navštívil zraněné děti, 22.3.2022, Autor: Tereza Zavadilová

Vedle modliteb, naléhavých výzev k ukončení ruské agrese na Ukrajině a materiální pomoci podniká papež i další kroky.



Videohovor papeže Františka s moskevským patriarchou Kirillem. Snímek ČTK



V prvních dnech války nečekaně přišel na ruskou ambasádu, pak vyslal své spolupracovníky do místa dění a minulý týden také telefonoval moskevskému patriarchovi.



„Jsme pastýři téhož svatého lidu, který věří v Boha, ve Svatou Trojici, ve svatou Matku Boží: proto se musíme sjednotit v úsilí pomoci trpícím, hledat cesty míru, zastavit požár,“ apeloval papež na moskevského patriarchu Kirilla v mimořádném videohovoru minulou středu. „Války jsou vždy nespravedlivé. Platí za ně totiž Boží lid. Naše srdce nemůže než plakat nad dětmi, zabitými ženami, všemi oběťmi. Válka nikdy není cesta,“ uvedl dále.



Obě strany podle prohlášení patriarchátu zdůraznily, že je potřeba vyjednávat, aby se míru dosáhlo co nejdříve. Vatikán později ve zprávě připomněl, že papež o konfliktu několikrát mluvil jako o válce, zatímco Kirill coby Putinův spojenec toto označení nepoužil. U rozhovoru byli přítomni kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, a metropolita Ilarion Alfejev, vedoucí oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu – uvádí Vatican News. Už krize na Donbasu si od papeže a patriarchy vyžádala reakci. Ve společném mírovém prohlášení na Kubě, kde se roku 2016 poprvé setkali, uvedli: „Odsuzujeme střet na Ukrajině, který si již vyžádal mnoho obětí, nespočet zraněných a uvrhl společnost do vážné hospodářské a humanitární krize.“



Modlitba může vše proměnit



Mimořádnou mši sv. za mír na Ukrajině slavil minulý týden ve vatikánské bazilice sv. Petra státní sekretář Pietro Parolin. Zúčastnili se jí mnozí velvyslanci při Svatém stolci včetně ukrajinského ambasadora Andrije Juraše a ruského Aleksandra Avdějeva. „Modlitba není nikdy zbytečná, může proměnit i ty nejzoufalejší situace, změnit srdce a mysl,“ kázal kardinál Parolin. „Ale nemysleme si, že kdybychom více naslouchali Pánu, zbraně by jen ztichly – ony by ve skutečnosti ani nebyly vyráběny,“ zdůraznil s tím, že válka není politický a ekonomický problém, ale duchovní.



