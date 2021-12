Vakcíny fungují. Bohu díky

Vydání: 2021/49 Za svobodu vyznání, 30.11.2021, Autor: Jan Paulas

O některých námitkách věřících proti očkování na covid-19 v době sílící pandemie hovoříme s knězem, molekulárním biologem a přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK MARKEM VÁCHOU.



Očkovací centrum se otevřelo už 11. srpna také v kapli sv. Barbory ve vídeňské katedrále sv. Štěpána. Dohlíží na něj rakouský Maltézský řád. Od léta bylo v katedrále naočkováno téměř osm tisíc lidí a dnes tam mohou zájemci chodit pro třetí dávku vakcíny proti covidu. Snímek Profimedia



Nedávno arcibiskup Jan Graubner veřejně poprosil, podobně jako papež František, aby se lidé nechali očkovat proti covidu. Nakolik je důležité, aby biskupové promlouvali i o těchto věcech?



Velmi! Protože nejsme andělé. A protože se my křesťané nestaráme jen o vzdušné zámky teologických spekulací. Žijeme na zemi, kterou máme poznávat svým rozumem. A teprve tehdy, až se setká pravda přírodních věd s pravdou Zjevení, zajiskří to do pravdy vykoupení. My křesťané se přece musíme starat o politiku, ekologii a záležitosti světa, ve kterém žijeme. Takže je dobře, že ten list arcibiskupa Graubnera byl napsán, krátký a výstižný.



Řeknu to nahlas: v České republice je toho času vlna velmi nakažlivé nemoci, která se přenáší kapénkami, způsobuje těžkou infekci plic a může skončit smrtí. Přes třicet dva tisíc lidí v naší zemi již na nemoc zemřelo! Musíme něco dělat. Nosíme roušky, udržujeme rozestupy, myjeme si ruce. Naštěstí se zdařilo velmi rychle vyvinout vakcínu, která je bezpečná. Za sebe jsem hrdý na molekulární biology, že to zvládli tak rychle a dobře. Na světě bylo již vyočkováno přes čtyři miliardy dávek, v naší zemi třináct milionů. Jako vždy, může v mizivých případech u někoho nastat nepříznivá reakce. Vedle roušek, rozestupů a rukou je to ale očkování, co pomáhá zachraňovat životy. Je dobře, že ČBK zareagovala a vyzvala katolíky k vakcinaci. Naprosto logicky, naprosto správně.



Jeden z nejčastějších argumentů odpůrců očkování z řad křesťanů ovšem zní, že všechny vakcíny proti covidu mají vazbu na „potratový průmysl“. Co je na tom pravdy?



Čtenáře odkazuji na oficiální stránky Vatikánu (Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines), kde je explicitně řečeno, že pro křesťana je morálně přijatelné nechat se dostupnými vakcínami očkovat. Není pravda, že by pro výrobu stávajících vakcín musely zemřít desítky nebo stovky nevinných dětí. Není pravda, že by výroba vakcín byla spojena s potratovým průmyslem a není ani myslitelné, proč nebo jak by měla být. Není pravda, že kdo se nechá očkovat, dotýká se zla. Není pravda, že kdo se nenechá očkovat, je tím pravým katolíkem. Ostatně dvakrát očkován byl už jak Joseph Ratzinger, emeritní papež Benedikt XVI., tak i současný papež František.



Celá tato debata mi přijde iracionální a typická pro určitý typ katolíků papežštějších než papež, personálně se kryjících s obvyklými kritiky papeže Františka. S trochou sarkasmu si říkám, že majitelé konečné pravdy jako obvykle nezklamali.



Víme, že kdo se nechá očkovat, ochrání sebe i své blízké, a v druhém plánu i ostatní spoluobčany. To není názor, nýbrž fakt. Každý má právo na svůj názor, ale nikdo nemá právo na svá fakta. Jinak to připomíná televizní debatu mezi astronomem a alternativcem, zda je země kulatá nebo placatá – a diváci pak hlasují, jak to je. Nebo když někdo debatuje, zda jsou vakcíny účinné, nebo nejsou. Ani jedno není otázka hlasování nebo názoru diváků. Vakcíny fungují. Bohu dík.



Ostatně dostáváme i jiná očkování.



Vakcinujeme od druhé půlky 19. století. Děti dostávají po narození očkování HEXA (dětská obrna, tetanus, záškrt, černý kašel, žloutenka typu B, onemocnění způsobené baktérií Haemophillus influenzae typu b) a MMR (spalničky, příušnice, zarděnky). Nikdo proti tomu neprotestuje. Všichni naši medici jsou očkovaní proti hepatitidě B. Nikdo neprotestuje. Když přijde povodeň, stát může vyhlásit také povinné očkování. Covid je jen nová nemoc, na kterou máme novou vakcínu. Moc nerozumím, proč by si někdo měl teď vzpomenout, že by mohl začít protestovat.



Někdo se však obává toho, že vakcíny vznikly překotně, nebyly dostatečně testovány a experimentuje se s lidským zdravím.



To je čistá pravda. Vakcíny vznikly rychle. Nemůžete ale chtít, aby vakcína na nemoc, co je zde dva roky, byla testována deset let. Není to tak těžké pochopit. Nemůžete se chtít zapsat do autoškoly, co je na trhu dvě stě let. To nejde, protože tehdy ještě nebyla auta. Nemoc zde máme dva roky, vakcína z logiky věcí nemůže být testována déle. I když mám na odpůrce vakcín velmi specifický názor, věřím, že tohle by pochopit mohli.



Kdo by chtěl po současné civilizaci pilulku, která by bezpečně a jednorázově vyřešila všechny jeho problémy, bude zklamán. Molekulární biologové dělají, co umí. Jsme v čase divoké pandemie, která zabíjí, a bráníme se, jak umíme. Molekulární biologové pracují 24 hodin sedm dní v týdnu, užíváme ventilátory, máme ECMO, vymýšlíme, co by mohlo pomoci. Kdo by seděl v křesle a upozorňoval, že vakcína na covid nebyla zkoušena víc let, je z jiné planety.



Jistě, každý máme právo zemřít předčasně a zbytečně. Pro mě nenechat se očkovat je hříchem proti pátému přikázání. Mám totiž chránit svoje vlastní zdraví, svůj život, jakož i zdraví a životy jiných lidí – a pokud mohu, mám a musím to udělat, a nechť si o tom každý myslí, co chce.



Nicméně se ukazuje, že ani očkování nechrání stoprocentně a i vakcinovaní lidé se dostávají do nemocnic a mohou nakazit druhé. Co v tomto směru říkají data z nemocnic?



V tuto chvíli jsou v nemocnicích na covidových odděleních dvě třetiny nenaočkovaných a třetina očkovaných. Vzhledem k tomu, že naopak většina populace je již naočkována, je tento nepoměr do očí bijící. Je jisté a je to fakt, že vakcinace zaručí mírnější průběh nemoci, menší šanci, že očkovaný skončí v nemocnici, a sníženou možnost přenosu viru na někoho jiného. Ano, virus mutuje. Je možné, že stejně jako proti viru chřipky bude třeba vakcinaci opakovat. Než vymyslíme něco lepšího. Kdo máte lepší nápad, jak zastavit pandemii, sem s ním.



Existuje přesto nějaký relevantní důvod, proč očkování odmítnout?



Jestli se ptáte ano, nebo ne, tak ne. Jistě, jednotlivec může mít kontraindikaci ze zdravotních důvodů, nechť konzultuje svého praktického lékaře.



A ostatní by se tedy měli nechat naočkovat?



Ano, protože jim to zachrání zdraví nebo život. Protože budou virus méně přenášet na ostatní. Protože se vůbec nebo méně dostanou do nemocnice a nebudou zabírat místa těm, kteří čekají už měsíce na tzv. elektivní, zbytné úkony.



Za sebe vidím situaci ostřeji než ČBK. V den, kdy píši tento text, máme 27 717 nových případů. Je jasné, co se stane za 14 dnů a o čem bude vánoční KT. Obávám se, že čas pro diskusi skončil. Moc rád bych se mýlil.



JAN PAULAS





