V Lisabonu vrcholí setkání mládeže

Až milion poutníků z 200 zemí míří do Lisabonu na Světové dny mládeže s papežem Františkem. Mezi nimi už je 1 700 mladých lidí z Česka, kteří minulý týden poznávali farnosti kolem přístavu Porto, a dalších 1 400 přijíždí nyní.



Liturgický tanec obohatil v Portu sobotní společnou mši svatou. Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

„Velmi mnoho mladých lidí z celého světa zažije radost ze setkání s Bohem a se svými bratry,“ shrnul před cestou do Lisabonu papež František.



S účastníky 16. Světových dnů mládeže se sejde ve čtvrtek 3. srpna při slavnostním zahájení, v pátek povede pobožnost křížové cesty a zařadí se také mezi zpovědníky. V sobotu se Svatý otec odjede pomodlit do Fatimy, 130 km vzdálené. Do Lisabonu se vrátí na večerní vigilii a v neděli od 10.00 bude na nábřeží Alges sloužit mši svatou, která jednu z největších katolických akcí na světě zakončí (přenos na TV Noe i Proglasu).



„Rád bych v Lisabonu viděl zárodek budoucího světa, jehož středem by byla láska, kde bychom se mohli cítit jako sestry a bratři. Modleme se, aby tyto dny v pomohly mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm,“ vyzval František.



Týden v portské diecézi



Mladí lidé z Česka už prožili týden v 11 farnostech v portské diecézí, asi 300 km na sever od hlavního města. Polovina bydlela v rodinách, ostatní ve školách. Potkávali se s Francouzi, Poláky, Italy, ale i s poutníky z Guatemaly, Koreje a Malajsie. Českou výpravu doprovázeli biskupové Tomáš Holub a Pavel Posád, dalších sedm biskupů se připojuje tento týden. Tereza Novotná, která byla během předprogramu koordinátorkou české výpravy, vyzdvihuje vstřícnost Portugalců a ochotu vyřešit jakýkoliv problém: „Jako organizátoři jsou skvělí. Farníci z obce Vila Chã, která ubytovává 200 českých poutníků, pro ně jezdili na letiště i v noci, naši měli plný servis.“



Kristýna Šimůnková z Tiskového střediska ČBK doplňuje: „Portugalci připravili pro Čechy společné modlitby, čtení z Písma, katecheze nebo modlitby růžence s portugalskou komunitou či prohlídky místní farnosti. Během odpoledního programu se poutníci vždy rozešli do centra Porta, kde navštěvovali chrámy, účastnili se koncertů, sportovních aktivit a dalších akcí.“



Vrcholem portského programu byla mezinárodní mše svatá v sobotu 29. července. Celebroval ji tamní biskup Manuel da Silva Rodrigues Linda za účasti biskupů z celého světa v parku jen kousek od Atlantiku za doprovodu armádního orchestru a sboru o 400 členech. Během mše zazněly různé jazyky, čeština například během první z přímluv.



„Staňte se Božími influencery,“ povzbuzoval biskup během homilie. „Až se vrátíte, šiřte, co jste tu zažili. Vyprávějte o tom, jako když Ježíš mluvil k lidem. Mladí lidé, nebojte se snít a riskovat, stejně jako to dělala Maria,“ vybízel. V závěru mše svaté biskup poděkoval zúčastněným i organizátorům. „Máme velkou radost, že diecéze Porto hostí nejvíce poutníků. Všichni jsme potřební služebníci Boží a naší silou je, že milujeme Krista.“



Do Lisabonu, kde žije 550 tisíc obyvatel, míří podle odhadů na milion poutníků, 700 biskupů a 20 kardinálů. Dobrovolníků je na 20 tisíc. Světové dny mládeže inicioval papež Jan Pavel II., poprvé se konaly v roce 1986 v Římě.



FILIP BREINDL a TOMÁŠ KUTIL

