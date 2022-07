V Brně o pokoji a smíření

Vydání: 2022/29 Velehrad v myšlenkách na Ukrajinu, 12.7.2022, Autor: Tomáš Kutil

Po třech letech se na brněnské výstaviště vrátila Katolická charismatická konference. Cestu si na ni našlo na šest tisíc lidí, většina z nich přijela na celé čtyři dny.





Pavilon F, kde se konference konala, zaplnilo šest tisíc lidí. Snímek Tomáš Cigánek / Člověk a Víra



V neděli před polednem ukončila celou konferenci mše svatá s novým brněnským sídelním biskupem Pavlem Konzbulem. „Jsem rád, že jsem mohl mezi vás opět zavítat, pokaždé je tu radostná atmosféra,“ řekl biskup zaplněné hale a při liturgickém průvodu na konci mše svaté si s úsměvem plácl na tradiční pozdrav snad se stovkou dětí, které kněžím vytvořily špalír středem haly.



Konference se jako hlavní host účastnila Milona von Habsburg, velvyslankyně humanitární organizace Marys´Meals, která vznikla v Medžugorje a živí chudé děti v desítkách zemí světa. O svém životě s Bohem mluvila už v pátek večer, hlavní přednášku měla pak v neděli dopoledne. „Ohromuje mě atmosféra přijetí, kterou tu zažívám, je to něco jedinečného. Dnes jsem si při obědě přisedla k jedné rodině, bylo u nich volné místo, a bavili jsme se, jako bychom se znali roky. A přitom jsme se viděli poprvé,“ popisovala nadšeně pro KT při rozhovoru, který přineseme s touto vzdálenou příbuznou blahoslaveného Karla Habsburského v některém z příštích vydání. V přednášce mluvila o Medžugorje, kde poprvé zakusila Boží přítomnost. „Tam začal můj dialog s Ním, který od té doby neskončil,“ popsala svou zkušenost z 80. let. Bylo jí tehdy 25 let a změnilo jí to život. Další tři desítky let pak prožila v Medžugorje, překládala vizionářům i P. Slavku Barbarićovi a jezdila s nimi po světě.



Hlavním tématem konference byl mír – pokoj, kterého se dotkli mnozí další přednášející jako laický kazatel Pavel Strežo, Kateřina Lachmanová, P. Josef Prokeš či paulín P. Bogdan Stępień. „Nejprve musíme pokoj sami přijmout, až pak ho můžeme nést ke druhým. Nelze mít v srdci nenávist a přitom prosit o pokoj,“ zdůraznila také Milona von Habsburg. A dodala, že výzva k pokoji je i jádrem poselství Panny Marie. „Ukazuje nám, že jen v jejím synu, v Kristu, je náš pokoj,“ uzavřela svou přednášku. Záznamy přednášek jsou ke stažení v audio verzi na webu konference.cho.cz.



Žehnání i odpuštění



Večery byly letos oproti jiným ročníkům více soustředěné na modlitbu. Čtvrteční byl věnován chválám a sobotní prosbám o požehnání do různých oblastí života. Páteční večer zase smíření. Jeho součástí byla i gesta vzájemného odpuštění a přání dobra v rodinách, mezi kněžími a laiky, mezi církvemi, mezi očkovanými a neočkovanými. Zazněly omluvy za vzájemné neuznání, pohrdání, nátlak či za šíření nepravdivých informací, abychom v druhých místo nepřátel mohli vidět bratry a sestry.



K tomu ve své přednášce předeslal františkán P. Šebestián Smrčina: „Názory jsou dobrá věc, Ježíš nám ale především říká: ‚Milujte se!‘.“ Podotkl, že do Boží rodiny patří i to, co se nedaří, v čem jsme slabí, naše „člověčina“. Varoval před přílišnou kritikou, která zatěžuje vztah k Bohu, církvi i druhým lidem. „Kritika někdy znovu rozrývá jizvy, které se tak nemohou zahojit,“ doplnil a přiznal, že s tím sám bojuje. „Pomáhá mi v tom ale jeden bratr. Občas začnu u snídaně kritizovat, stěžovat si a jen se podívám na výraz jeho tváře, už vidím, že je to špatně. A zmlknu,“ dodal s úsměvem.



TOMÁŠ KUTIL

