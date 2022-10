V Assisi vzpomínali na oběti covidu

Vydání: 2022/42 Synoda jako zralý plod koncilu, 11.10.2022, Autor: Alena Scheinostová

S připomínkou více než 175 tisíc Italů zemřelých po nákaze koronavirem a s prosbou o světový mír prožili věřící v Assisi 4. října slavnost ke cti sv. Františka.



Votivní olejovou lampu připutoval k hrobu sv. Františka rozsvítit italský prezident Sergio Mattarella. Snímek Redazione Galileo



Konala se poprvé po dvou pandemických letech. Itálie patřila celosvětově k zemím, které nemoc nejvíce zasáhla. „Pandemie nás přiměla vidět, co svatý František osobně zakusil: že naše životy se zlepší, ne když budeme mít víc, ne když budeme silnější nebo mocnější, ale když budeme schopni postarat se o ty, kdo to nejvíce potřebují,“ uvedl P. Marco Moroni ze zdejšího františkánského kláštera.



Každého zemřelého proto chtěla italská církev v den slavnosti svěřit sv. Františkovi, a to i „na dálku“ online. Z iniciativy řeholníků z Assisi a Italské biskupské konference vznikla na webu 4ottobre.sanfrancesco.org platforma „Modlitba za mého blízkého“, kde mohli lidé za své zemřelé rozsvítit „virtuální svíčku“. Vzhledem k hygienickým opatřením se totiž během pandemie nemohla řada pozůstalých s blízkými rozloučit při křesťanském pohřbu.



Poutníci nepřiputovali jen z Umbrie, kde Assisi leží, ale ze všech italských regionů a k účasti byli přizváni i zástupci armády, zdravotníci, zaměstnanci škol, dobrovolníci nebo církevní organizace – tedy ti, kdo v uplynulých dvou letech pomáhali pandemii zvládnout. Během dopolední mše sv. v bazilice sv. Františka, kterou sloužil předseda Italské biskupské konference kardinál Matteo Zuppi, pak dva zdravotníci z „první linie“ přinesli lampový olej a italský prezident Sergio Mattarella nad světcovým hrobem v kryptě osobně rozsvítil votivní lampu.



Plamen modlitby ze všech regionů



Tradice zapalovat zde každoročně olejovou lampu trvá od roku 1939, kdy papež Pius XII. prohlásil sv. Františka patronem Itálie. Zatímco v uplynulých letech světlo reprezentovalo vždy jen jeden z italských regionů, letos má zastupovat všechny italské obce.



Tisíc litrů oleje do lampy darovali italští biskupové a pochází z jihoitalských diecézí. „Náš olej, plod práce tolika lidí, se stane modlitbou, kterou italský lid vznese k Bohu, aby svět měl sílu tvořit mír a každodenní pospolitost národů,“ řekl italskému Radiu Galileo P. Vito Piccinonna, který v diecézi Bari řídí tamní Charitu.



Prezident Mattarella poté podle agentury CNA připomněl, že sv. František „prorockou silou svého života“ vyzdvihoval hodnotu míru, který byl ale nyní „zrazen přímo v srdci Evropy“ válkou na Ukrajině. Kardinál Zuppi světce prosil o přímluvu a zdůraznil: „Těžkosti ještě zdaleka neskončily. Stejně jako svatý František můžeme být ale všichni dělníky míru.“



Úkol šířit kolem sebe mír a bratrství nakonec obdrželi všichni poutníci jako poslání při závěrečném tradičním rozdílení olivových ratolestí. „Musíme se spojit v modlitbě a o mír křičet z celého srdce a z celého ducha,“ uzavřel za františkány z Assisi P. Mario Cisotto.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





