Uprkova křížová cesta v nové kráse

Vydání: 2020/43 Nabídnout ruku k pomoci, 20.10.2020, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 43

V obnovené kráse se již brzy představí kompletní soubor obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Před sto dvaceti lety soubor vytvořil slavný malíř Joža Uprka.





Křížovou cestu ve vyškovském kostele vytvořil dnes proslulý malíř Joža Uprka podle díla vídeňského mistra Josefa Führicha. V nejbližších týdnech by měl být soubor již zcela zrestaurován. Snímky farnost Vyškov



Restaurování obrazů se ujala brněnská akademická malířka a restaurátorka Renata Bartoňová. Ta už se dříve podílela na obnově interiéru poutního chrámu na Svatém Kopečku u Olomouce nebo kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli.



„Křížová cesta ve Vyškově byla ve strašném stavu,“ vysvětlila KT výtvarnice. „Malba byla extrémně ztmavlá, a místy dokonce napadená plísní.“ Plátna byla kromě toho zcela ztvrdlá a zkřehlá. „Jak totiž ukázal průzkum malby, obrazy byly neodborně natřeny kopálovým lakem, a to nejen po líci, ale i na rubu. Lak prosytil plátno a s tím i samotnou malbu a téměř je znehodnotil,“ přiblížila Renata Bartoňová. Tzv. kopálový lak je přírodní pryskyřičný lak, který používají například houslaři, protože dává tvrdý lesklý nátěr. „Jako obrazový lak je ale nepřípustný,“ zdůraznila restaurátorka s tím, že tento nešťastný zásah spadá do doby úprav vnitřku kostela počátkem 80. let.



Náročná práce se však postupně chýlí ke konci, farnost by ráda do nového kalendářního roku vstupovala s již dokončeným dílem. „Obnášelo to odstranit plíseň, nažehlit obrazy na novou plátěnou podložku, zcela odstranit tmavý lak, napnout plátna na nový podrám, provést retuše a rekonstrukce maleb a nakonec je nalakovat,“ vypočítala restaurátorka. Obrysy postav a dalších motivů jsou na plátnech vyznačené linkou a vyplněné jen tenkou vrstvou olejové malby. „O to byly obrazy zranitelnější,“ doplnila Renata Bartoňová.



Se jménem Joži Uprky si obvykle spojíme scény slavností s dívkami v krojích, výjevy překypující barvami a tvary. Na vyškovské křížové cestě nic z toho nenajdeme. „Uprka se obvykle udává jako její autor, ale když jsem křížovou cestu uviděla, okamžitě jsem o tom zapochybovala. Památkáři mi však potvrdili, že ji Uprka skutečně namaloval, nicméně podle obrazů Josefa Führicha,“ podotkla Renata Bartoňová. Katolický malíř a tvůrce řady děl s náboženskou tematikou Josef Führich, původem ze severních Čech, působil mnoho let ve Vídni a zde také mj. v letech 1841–1844 vytvořil soubor obrazů křížové cesty pro vídeňský kostel sv. Jana Nepomuckého. Právě ten se pak stal Uprkovi předlohou. Proč se Uprka tohoto díla ujal? „Uvádí se, že v té době nebyl v dobré finanční situaci,“ zmínila restaurátorka. Každopádně dílo objednaly a zaplatily dvě sestry z Vyškova – Karolina a Marie Vyroubalovy – a místní kostel zdobí od konce 19. století.



Nejen malíř folkloru



Zrestaurování křížové cesty ladí s letošním Uprkovým životním výročím: 12. ledna uplynulo 80 let od jeho smrti. A ač se na jeho tvorbu obvykle pohlíží jako na svého druhu dokument lidové kultury jižní Moravy, křížových cest v ní najdeme více. Už jako začínající umělec vytvořil na zakázku křížovou cestu pro Věrovany u Tovačova, kterou dnes uchovává Galerie Joži Uprky v někdejší jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Široce známá je kapličková křížová cesta Dušana Jurkoviče na Svatý Hostýn, kterou také Uprka vyzdobil malbami. A kostel Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách se zase pyšní Uprkovým velkým oltářním obrazem Mariina korunování.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





