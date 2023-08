TV Noe: Přenos z Portugalska nám dal zabrat

Vydání: 2023/33 Radost a povzbuzení z Lisabonu, 15.8.2023, Autor: Tomáš Kutil

Všechny přenosy s papežem Františkem, tematická studia, ankety, zpravodajské vstupy, přenosy dění v českém centru, dohromady kolem stovky vysílacích hodin. Lisabon byl pro TV Noe největší akcí za několik let.



Zázemí vysílání přímo v Lisabonu. Snímek TV Noe



Snímek archiv TV Noe



„Chtěli jsme kráčet s českými poutníky, snažili jsme se s nimi být s kamerou všude – i třeba v sektorech při společném programu. A také setkání zprostředkovat co nejlépe lidem, kteří na něm být nemohli,“ shrnuje pro KT ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. Do Lisabonu se TV Noe vydala ve dvanácti lidech ve dvou autech, v tom větším vezla i spoustu techniky. „Všichni jsme unavení, ale šťastní. Jeli jsme nadoraz. Náročné bylo i velké horko, zvlášť v neděli při závěrečné mši s papežem. Když jsme chtěli dobré záběry, na slunce jsme museli,“ připojuje.



Přenosy hlavních bodů setkání zajišťovala vatikánská média, TV Noe je dabovala do češtiny a připojovala k nim z Ostravy tematická studia s hosty. Vysílání z českého centra, zpravodajské vstupy, ankety či pozdravy poutníků domů už natáčela vlastní technikou. „V Ostravě se střídalo dalších skoro 30 lidí, kteří vše co nejrychleji zpracovávali. Jeli od rána do noci,“ přibližuje Ryška. Z Portugalska si pracovníci televize přivážejí i další materiál, který použijí v dalších pořadech, například v Buon giorno s Františkem.



TV Noe je zvyklá dělat přenosy z velkých akcí, například z Katolické charismatické konference v Brně či Celostátních setkání mládeže, ale setkání v Lisabonu pro ni bylo rozsahem výjimečné. „Už roky jsme nic tak velkého nedělali. Měsíce jsme to připravovali, bylo to drahé. Dali jsme tomu prioritu,“ doplňuje Ryška. Vše, co TV Noe odvysílala, nabízí nadále na svém webu tvnoe.cz. V sekci aktuality je rozcestník s odkazy na jednotlivé pořady. „Budeme rádi, když se i touto formou dostanou myšlenky papeže Františka, které na setkání zazněly, mezi co největší množství lidí,“ dodává ředitel.



