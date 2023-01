Tři králové přinášejí radost

Vydání: 2023/2 Tři králové přinášejí radost, 10.1.2023, Autor: Tomáš Kutil

Největší dobrovolnická sbírka v Česku v těchto dnech vrcholí. Do ulic se tříkráloví koledníci vydají naposled v neděli 15. ledna, pak už bude možné přispět jen online.





Na koledě v ostravských ulicích.Snímek Lena Nowak / Člověk a Víra



Vedle pokladniček přinášejí tři králové lidem i domovům také požehnání. „Přeji nám, abychom se podobně jako mudrci z východu vrátili domů jinou cestou, cestou radosti,“ vyslal krále minulý pátek augustinián P. Juan Provecho v kostele sv. Tomáše v centru Prahy. Kostel byl plný koledníků, kterým o pár minut později požehnal arcibiskup Jan Graubner. „Jdete koledovat nejen proto, aby se pomohlo potřebným, ale dáte také mnoha lidem příležitost udělat něco pro druhé. Zralý člověk žije pro druhé. Když dělá druhé šťastným, sám se stává šťastným,“ podotkl arcibiskup. „Přeji vám tedy, aby i ve vás rostla radost z toho, že můžete mít podíl na díle lásky,“ doplnil. S mohutným průvodem, který vedli jezdci na velbloudech, se pak vydal přes Karlův most na Staroměstské náměstí.



Koleduje se ovšem po celém Česku. S pokladničkami je v ulicích dohromady na 70 tisíc dobrovolníků v kostýmech tří králů. Přispívat lze i do stacionárních pokladniček, které se osvědčily v době pandemie. V neděli 8. ledna vysílala Česká televize také Tříkrálový koncert. Lidé během něj podpořili sbírku prostřednictvím DMS zpráv 1,5 milionem korun.



V Karlových Varech či Plzni se koledovalo i na nejvyšší úrovni. Tři králové vyšli jako zástupci kraje, města a biskupství.



Výtěžek sbírky podpoří potřebné především v místech, kde se peníze vyberou – na místní projekty jde 65 % získaných prostředků. První dvě procenta pokladniček jsou už rozpečetěná, bylo v nich 3,3 milionu korun. Loni vynesla sbírka rekordních 141,4 milionu korun.



