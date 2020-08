Teologické fakulty: nově online i management

Na třech katolických teologických fakultách v ČR vrcholí přípravy na nový akademický rok. V Praze, Olomouci i Českých Budějovicích chystají řadu novinek.



„Chce-li církev dobře fungovat, musí zapojit více lidé přiměřeně jejich kompetencím a možnostem,“ představuje svůj pohled na řízení v církvi ekonom Roman Češka. Snímek autor



Pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy představuje nový program Management (nejen) církve a církevních organizací. „Management se přednáší i na jiných fakultách, ale na teologických školách nikoliv. Určený je všem, kteří pracují v církvi a neziskovém sektoru,“ vysvětluje proděkan KTF UK Benedikt Mohelník.



Fakulta nový předmět svěřila svému absolventovi a zároveň zkušenému manažerovi, někdejšímu řediteli Fondu národního majetku Romanu Češkovi, který nedávno působil také jako ekonom pražské arcidiecéze. „V programu celoživotního vzdělávání jsme připravili celkem čtyři kurzy, které budou probíhat v následujících dvou semestrech,“ popisuje Češka coby odborný garant.



Kněží i laičtí pracovníci církve a jejích organizací jsou stále více nuceni věnovat se velmi praktickým činnostem. „Čelí výzvám starat se o majetek, zajišťovat si finance, jednat s úřady, vyjednávat dotace. Potřebují si nastavit systém dlouhodobého finančního fungování, ale škola je na to nepřipravuje. Proto jsem o tom začal komunikovat s představiteli fakulty, kterou jsem sám absolvoval, a připravili jsme tento program,“ přibližuje Roman Češka.



Vyšel z tzv. snímku pracovního týdne kněze. „Zjistili jsme, že škola ho připraví na 40 % jeho kněžské agendy, na zbylých 60 % velmi praktických činností ovšem vůbec ne. Vytvořili jsme proto koncept výuky, která by nejen kněze, ale i další lidi pracující v církvi připravovala i na vedení neduchovní agendy, a zejména lidí,“ objasňuje ekonom.



Bakalářem přes internet



Nejen koronavirová krize, ale zejména světový trend studia online proniká i na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V těchto týdnech probíhá akreditace programu „Teologie online“, který bude možné celý vystudovat přes internet. „Moderní komunikační prostředky tak umožní studentům, kteří by se z různých důvodů na univerzitu fyzicky nedostali, plnohodnotné bakalářské studium,“ sděluje garantka programu docentka Ivana Gabriela Vlková a připomíná, že pro ty, které to bude do univerzitního města přece jen lákat, bude možné zúčastnit se řady seminářů osobně. Fyzická účast však podmínkou ke zdárnému ukončení studia nebude.



Desítky přednášek ve formě videonahrávek čekají na své posluchače v přehledném studijním systému, kde bude možné také přímo komunikovat s pedagogy a spolupracovat s ostatními studenty v rámci seminářů a diskusí.



Otazníky z jihu Čech



Rovněž na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřují na přednášky a výuku prostřednictvím internetu. Zájemci z celé republiky mohou už nyní zhlédnout například videa, která připravuje historik Martin Weis. „Začali jsme s tím už na sklonku minulého roku. Cyklus je nazvaný Otazníky a vždy má podtitul: Bílá hora, Jan Nepomucký, Svatý Václav, Josefinismus. Mapuje vlastně historické souvislosti některého období nebo osobnosti,“ představuje Martina Hlaváčová z českobudějovické teologické fakulty.



Videa vznikají díky financím z projektu rozvoje Jihočeské univerzity Kapacity pro vědu a výzkum a jsou díky tomu dostupná zcela zdarma na fakultním youtubovém kanále. Akademické pracovníky těší zejména dosavadní zájem veřejnosti – některá poměrně odborná videa mají i více než 1 500 zhlédnutí.



