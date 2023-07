Ten, který vynalezl zkázu

Dramatická podívaná o vynálezci atomové bomby Oppenheimer je výjimečným dílem. Tříhodinový film v sobě spojuje atraktivní divácký hit s uměleckým portrétem duše člověka, jenž stál u zrodu největší hrozby v dějinách lidstva.



Dramatický příběh o „vynálezu zkázy“ nesou skvělé herecké výkony i ohromující obrazy. Snímek Cinemart



Režisér Christopher Nolan (nar. 1970) má za sebou řadu vizuálně ohromujících snímků, ve kterých opakovaně dokázal oslnit jak impozantní podívanou, tak důvěrným vhledem do životů svých hrdinů. Za všechny uveďme jeho filozofickou sci-fi Interstellar (2014). Ta na první pohled působí jako velkolepý apokalyptický trhák o snaze najít nový domov pro lidstvo, které již zcela zničilo svoji rodnou planetu. Při druhém zhlédnutí ale jako by všechny dechberoucí vesmírné i pozemské výjevy byly jen kulisou pro křehký příběh o pevném rodinném soužití a všepronikající lásce.



Co se děje v objevitelově duši



A podobné je to i s Nolanovým Oppenheimerem. Ten na ploše 180 minut kombinuje životopisné drama „otce atomové bomby“ Roberta Oppenheimera (1904–1967) a podrobně zaznamenává práci na utajovaném projektu „Manhattan“, jehož výsledkem bylo shození atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki v srpnu 1945 (a smrt 250 tisíc lidí); dále připojuje soudní dramata, která souvisela s americkým honem na komunisty na začátku 50. let, jehož obětí se stal právě i Oppenheimer. A k tomu se Nolan jako geniální režisér a scenárista nebojí přidat ani lekci fyziky nutnou pro porozumění převratnému vědeckému objevu, jehož jsme na plátně svědky. A především, prostřednictvím všech předcházejících témat autor předestírá zásadní etické otázky, kterým musel čelit nejen Oppenheimer: Jaká je úloha vědce v moderní společnosti, jaké morální problémy otevírá objev atomové energie, kde končí odpovědnost jednotlivce za osud jiných lidí, potažmo lidstva jako celku?



Nolan dokázal mistrovsky složit řadu vyprávěcích linií, které se navíc odehrávají v několika časových rovinách. Je podivuhodné, v jak napjatém zaujetí divák po celé tři hodiny zůstává. Úspěšný test jaderné zbraně je jen zdánlivým vrcholem příběhu. Skutečným cílem divácké zkušenosti s filmem Oppenheimer totiž není tolik očekávaný a – nutno říct – skutečně výjimečný vizuální zážitek, ale až překvapivě intimní setkání se skutečností, které od roku 1945 čelí lidstvo i každý konkrétní člověk.



Oppenheimer je ale dílo mistrovské i po stránce scenáristické, režijní, hudební, zvukové i herecké. V hlavních i vedlejších rolích se objevuje plejáda hereckých hvězd jako Matt Damon, Kenneth Branagh, Casey Affleck nebo Gary Oldman i herců širší veřejnosti méně známých, ale neméně dobrých. Snímek má ovšem ještě jednoho překvapivého aktéra, díky němuž se stává skutečně jedinečnou událostí, pro Českou republiku zvlášť. Jsou jím IMAX kina promítající film ze 70mm pásu, na který byl Oppenheimer původně natočen. Takových kin je na celém světě pouhých 30! Jedním z nich je pak pražské Cinema City IMAX Flora, jediné v celé kontinentální Evropě.



Oppenheimer (USA/Velká Británie 2023). V kinech od 20. 7.



Lukáš Jirsa. Autor je dramaturg TV Noe a filmový kritik.

